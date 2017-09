Sem titulares, Carille faz mistério antes de encarar o Racing-ARG

O técnico Fábio Carille não revelou e, segundo ele, não sabe qual será o time titular do Corinthians para a partida desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Racing-ARG, no estádio de Itaquera, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sem poder contar com os atletas que começaram o clássico diante do Santos, na Vila Belmiro, no treino de terça, ele não conseguiu definir os escolhidos para o embate.

“Não tenho muitas peças para ficar fazendo mudanças. Amanhã (quarta-feira) que eu vou definir a equipe, hoje (terça) estou esperando alguns detalhes do departamento médico e da preparação física”, explicou o comandante corintiano, que, depois da derrota na Baixada, havia adiantado que pretendia utilizar força máxima no encontro com os argentinos, visto como uma boa possibilidade de retomada para o elenco.

O único confirmado nominalmente por Carille foi o lateral esquerdo Marciel, que fez sua estreia como titular no Brasileiro há dois dias e agradou pelo bom desempenho. Até então terceira opção para o setor, ele ganhou espaço com a contusão de Guilherme Arana e as más apresentações de Moisés, substituto imediato do camisa 13. “Teve bom desempenho defensivo contra jogadores difíceis, o parabenizei e ele está confirmado”, disse o treinador.

Sem os seus principais jogadores de linha, o técnico aproveitou a atividade para observar as atuações de alguns garotos das categorias de base. Os escolhidos foram o lateral direito Samuel, o recém-chegado lateral esquerdo Kaio, campeão da Série C com o Boa Esporte, no ano passado, o zagueiro Carlos e o atacante Marquinhos, que formava trio com Carlinhos e Pedrinho na conquista da Copa São Paulo.

Posicionado pelo lado direito do seu time, Marquinhos foi quem mais se destacou, recebendo elogios do volante Fellipe Bastos após conseguir roubar duas bolas no campo ofensivo, ajudando na vitória por 2 a 1 do seu time, com gols de Fellipe Bastos e Carlinhos. Kazim, que teve boa movimentação, foi quem descontou para os adversários.

Ainda fora de combate, o lateral esquerdo Guilherme Arana nem sequer apareceu no gramado. A expectativa é que ele consiga treinar nesta quarta-feira, enquanto os companheiros estiverem na concentração para a partida. Além dele, os desfalques certos ficam por conta dos zagueiros Léo Santos e Vilson, dos meias Pedrinho, Danilo e Marquinhos Gabriel, todos machucados. Clayson, que não foi inscrito, é outro que está fora.

Líder do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, o TImão chegou às oitavas de final da Sul-Americana após ganhar seus dois confrontos contra a Universidad de Chile, na primeira fase, e passar pelo Patriotas-COL com um empate e um triunfo dentro de casa. Ainda que não haja confirmação do treinador, o mais provável é que o Timão atue com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.