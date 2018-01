Sem propostas oficiais, Lucca pode ser aproveitado pelo Corinthians

O atacante Lucca já teve seu nome ligado a diversos clubes antes da reapresentação do elenco do Corinthians para a pré-temporada, mas segue como atleta alvinegro. Sem propostas oficiais ou acerto para integrar troca de atletas, como Zé Rafael e Gustavo Scarpa, o jogador tem boas chances de ser aproveitado ao menos no Campeonato Paulista pelo técnico Fábio Carille.

Autor de 24 gols em 2017, o jogador é visto como uma potencial adesão ao poder de fogo corintiano, que perdeu Jô, seu principal artilheiro, e busca alternativas ofensivas. Mesmo com certo desgaste na relação com a torcida, incomodada pelos gols marcados por ele pela Ponte Preta contra o Timão, há uma crença interna de que ele pode render.

O problema, aliás, se deu justamente por algo apontado como diferencial do atleta: a vibração. Visto como um nome que sempre valorizou o fato de jogar no Timão, Lucca vibrou muito ao anotar os tentos no Paulista e no Brasileiro, dificultando sua relação com a Fiel. Para o gerente de futebol corintiano, Alessandro, no entanto, não há como descartar sua utilização.

“Em 2017, mesmo num clube rebaixado, ele teve um grande ano, retorna com totais condições de trabalho”, disse o dirigente corintiano, elogioso tanto ao avante quanto ao volante Jean, outro que está treinando com o elenco após passar o ano cedido a outro clube. Neste caso, o Vasco da Gama.

“Dou os parabéns ao Jean e ao Lucca por terem entendido o quanto isso seria bom para eles. Hoje estão retornando, há uma expectativa importante. Lucca talvez um pouco mais porque o Jean joga numa posição mais difícil, Gabriel joga bastante, Paulo Roberto substitui bem. Jean teve um ano jogando, é um excelente profissional, difícil deixá-lo de fora agora, como quarta opção”, explicou o gerente.

Um fato quase certo é que tanto o avante quanto o meio-campista estarão na viagem para os Estados Unidos, na noite do domingo, local da disputa da Copa Flórida. Como a estadia no país será de apenas sete dias, a diretoria entende que não deve haver prejuízo a uma possível negociação envolvendo a dupla.

O clube se reapresentou com 35 atletas, mas nem todos devem ser levados para o torneio preparatório. O goleiro Walter e o zagueiro Vilson, por exemplo, certamente seguem no Brasil em tratamento de lesões. Em 2017, 30 jogadores estavam no elenco que jogou contra Vasco e São Paulo pela competição.