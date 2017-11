Sem Gabriel e Cássio, Timão enfrenta o Furacão: confira a escalação

O técnico Fábio Carille definiu o onze inicial do líder Corinthians para o duelo contra o Atlético Paranaense, fora de casa, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado às 21h00 (horário de Brasília) desta quarta-feira.

O comandante alvinegro não poderá contar com a presença dos meias Gabriel e Jadson, além do goleiro Cássio, todos suspensos. Enquanto Jadson passa por uma má fase técnica e deveria figurar no banco de reservas, o arqueiro corintiano está com a Seleção Brasileira.

O companheiro de Camacho no meio de campo central do Timão será Maycon, que retorna ao time titular depois de ser preterido pelo próprio jogador. O atleta venceu a disputa interna pela posição com Paulo Roberto, que faz um trabalho maior de contenção, defesa e marcação.

No gol, Walter está escalado e fará sua estreia oficial na temporada. Clayson, que assumiu a condição de titular da equipe no último Derby, vencido pelo Corinthians pelo placar de 3 a 2, continua escalado pelas pontas.

O restante do onze inicial alvinegro permanece inalterado. Com a mesma formação e jogadores do triunfo em cima do Palmeiras, o técnico Fábio Carille tentará comandar a equipe do Timão para a primeira vitória longe de seus domínios desde agosto, buscando também manter ou aumentar a margem de diferença para o Santos, vice-líder do campeonato, que no momento é de seis pontos.