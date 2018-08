Sem dó de desesperados, São Paulo vai com tudo para cima do Paraná

É bom o Paraná Clube se preparar, porque encarar o São Paulo na condição de lanterna do Campeonato Brasileiro promete ser uma missão nada confortável. O líder da competição não teve dó daquelas equipes que tiveram a fuga da zona do rebaixamento como principal meta durante todo o primeiro turno. Foram nada menos do que sete vitórias do Tricolor Paulista e apenas um empate, esse diante do Ceará no Castelão, frente aos atuais oito piores times na tabela de classificação.

Não bastasse isso, o São Paulo também levará à Curitiba o que tem de melhor. Após rodar seu elenco nos três últimos compromissos, Diego Aguirre deve promover a escalação dos seus 11 ideais nessa quarta-feira, a partir das 19h30 (horário de Brasília), no estádio Durival de Britto.

Com o departamento médico vazio e sem jogadores suspensos, o comandante uruguaio espera não dar chance ao azar. O São Paulo vem de quatro vitórias seguidas e manter a mesma concentração contra o último colocado é a principal preocupação da comissão técnica.

Há cinco jogos sem vencer, o Paraná tenta resgatar a confiança depois da frustrante derrota para o Internacional, justamente o principal concorrente do São Paulo na parte de cima da tabela, por causa de um gol sofrido aos 51 minutos do segundo tempo.

Claudinei Oliveira não contará com o lateral-esquerdo Igor, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática. As opções imediatas são Mansur e Marcelo Baez, ambos sem ritmo de jogo. Por isso, não está descartada a improvisação de Rayan no setor. O zagueiro Cleber Reis e o volante Alex Santana, por outro lado, estão suspensos, enquanto os meias Nadson e Maicosuel seguem vetados pelo departamento médico.

“Temos que zerar o que passou e olhar para o segundo turno buscando fazer uma pontuação para sair da zona de rebaixamento. Com o empenho de todos, temos condições de fazer acontecer. Vamos procurar dar confiança para os atletas e acreditar que a equipe possa reagir”, resumiu o técnico o Tricolor da Vila Capanema.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ x SÃO PAULO

Local Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba (PR)

Data: 22 de Agosto de 2018, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE)

Assistentes: Clovis Amaral da Silva (PE) e Cleberson do Nascimento Leite (PE)

PARANÁ: Richard; Júnior, René, Rayan e Baez (Cleber Reis); Leandro Vilela, Alex Santana (Jhonny Lucas), Caio Henrique; Rodolfo, Silvinho e Grampola.

Técnico: Claudinei Oliveira

SÃO PAULO: Sidão, Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Jucilei e Nenê; Everton, Joao Rojas e Diego Souza.

Técnico: Diego Aguirre