Sem destino, Pablo reencontra amigos em primeira festa por título

Depois de um imbróglio acabar com sua passagem vitoriosa pelo Corinthians, retirando-o até do jogo contra o Atlético-MG, há duas semanas, quando foi entregue a taça de campeão ao elenco, o zagueiro Pablo teve na noite da última terça-feira a sua primeira festa pelo título do Campeonato Brasileiro, na entrega dos prêmios do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Ainda sem destino definido para o ano que vem, abrindo até uma possibilidade de voltar a negociar com o Alvinegro, o defensor teve um breve momento de conversa com seus companheiros no momento em que chegou ao prédio da Fundação Cásper Líbero, na avenida Paulista. Bastante querido pelo elenco, ele entrou rapidamente para a premiação e sentou-se ao lado do lateral direito Fagner.

Acompanhado da mulher, Suianne Castro, o jogador foi chamado ao palco no final da cerimônia para juntar-se ao elenco presente à festa, cumprimentando aqueles que não havia visto antes de subir a escada. Balbuena, seu companheiro de zaga e um dos seus melhores amigos, recebeu um grande afago antes de ambos se encaminharem ao local.

Anteriormente, Pablo havia sido vetado tanto do jogo do título quanto da festa no gramado de Itaquera, em decisão que o deixou bastante chateado à época. Depois, também não marcou presença na comemoração realizada em uma boate da zona sul de São Paulo, após o encontro com o Galo.

Seu único contato com a taça se deu na quinta-feira da semana passada, quando ela foi levada ao CT Joaquim Grava para uma sessão de fotos oficiais do elenco. Treinando na academia por obrigação contratual, já que seu vínculo de empréstimo só vence ao final deste mês, ele acabou tendo acesso ao troféu por acaso e fez questão de registrar o fato nas suas redes sociais.

Abordado seguidas vezes por torcedores de todos os clubes, Pablo respondeu com um sorriso os pedidos tanto para ficar no Timão quanto para ir do Palmeiras até o Flamengo. Ao lado do volante Gabriel, ambos com suas respectivas esposas, jantou e permaneceu no prédio por mais de uma hora após o encerramento, cumprimentando Clayson com um forte abraço na hora da saída.

Com os direitos federativos vinculados ao Bordeaux-FRA, o beque tem até o final do ano para definir se continuará defendendo um clube no Brasil. Caso contrário, terá de se apresentar ao time europeu, com quem tem contrato vigente até junho de 2019. Em alta devido aos bons Paulista e Brasileiro que realizou, porém, ele dificilmente não permanecerá no futebol nacional na próxima temporada.

No momento, os nomes mais comentados são o do Flamengo e o do Palmeiras, dois times citados dentro até da comissão técnica corintiana como prováveis destinos do jogador. Segundo apurou a reportagem, no entanto, realmente não há um clube que esteja em negociações avançadas pelo atleta.