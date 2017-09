Sem descanso, Vanderlei ganha pontos e mais elogios no Santos

O goleiro Vanderlei ganhou ainda mais pontos com a comissão técnica do Santos ao se colocar à disposição para atuar na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no último sábado, no Rio de Janeiro. Enquanto os outros dez titulares do empate por 1 a 1 com o Barcelona-EQU ganharam folga, o arqueiro teve de entrar em campo mais uma vez pelo Peixe.

“Nós tivemos a contusão também do goleiro, foi mais um empenho que ele fez em poder participar. Foi exemplar, por isso até que eu coloquei como capitão”, comentou o técnico Levir Culpi, que não tem o reserva Vladimir, parado devido a uma lesão no joelho esquerdo. Contra o Botafogo, quem ficou no banco foi João Paulo, terceira opção no setor.

“Mas, realmente, ele não teve o tempo necessário para respirar como todos os outros. Foi profissional e acabou jogando bem, como regularmente vem jogando. Isso demonstra a personalidade e o caráter que ele tem”, avaliou o treinador.

Para Levir, por sinal, seu camisa 1 tem todas as condições de vestir a camisa da Seleção Brasileira, apesar de ainda não ter sido chamado por Tite. Na última lista divulgada pelo comandante do Brasil, os nomes lembrados foram novamente os de Alisson, da Roma-ITA, Ederson, do Manchester City-ING, e Cássio, do Corinthians.

“Havia a expectativa de ele ser chamado, mas a gente tem que nos colocar no lugar das outras pessoas para julgar. O certo é que ele está fazendo o máximo e sendo reconhecido pelo Brasil inteiro. É ele seguir dessa maneira que está sendo ótima para o Santos e, quem sabe, um dia será para a Seleção Brasileira”, concluiu.

O arqueiro, por sinal, seguirá sem descanso nesta quarta-feira, quando os outros titulares voltam ao time para encarar o jogo da volta contra o Barcelona-EQU, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Por ter empatado em 1 a 1 o duelo no Equador, o Peixe precisa apenas de uma igualdade sem gols para se classificar. 2 a 2 ou mais dá a vaga para o time visitanet, enquanto novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis. Caso haja um vencedor, este será o dono da vaga na semifinal.