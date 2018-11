Sem chance de título, Internacional recebe o ameaçado Fluminense

Após perder a invencibilidade em seus domínios, o Internacional recebe neste domingo o Fluminense, às 19h(de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado ocupa o terceiro lugar, com 65 pontos e precisa apenas de uma simples vitória para confirmar vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Depois de cumprir suspensão automática, o zagueiro Rodrigo Moledo retoma a titularidade e formará dupla ao lado de Cuesta. Por questão contratual, o atacante Wellington Silva fica de fora do confronto diante dos cariocas. Com uma lesão muscular, o centroavante Leandro Damião fica de fora. Jonatan Alvez e William Pottker disputam uma vaga no comando do ataque.

O volante Rodrigo Dourado que havia sentido uma lesão na derrota para o Galo participou normalmente das últimas atividades e pode encarar o Flu. Com baixo rendimento nos últimos jogos, o lateral-esquerdo Iago e o meia Patrick podem ser sacados do time titular para as entradas de Uendel e Camilo.

O técnico Odair Hellmann completa neste final de semana um ano à frente do comando do Inter. No primeiro turno, os vermelhos derrotaram os cariocas por 3 a 0 no Maracanã.

No Fluminense, o clima é de pressão. São seis jogos sem vitória, sendo que em todos a equipe carioca não marcou gol. Com isso, os tricolores seguem ameaçados pela zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A intenção do técnico Marcelo Oliveira era de poupar alguns titulares visando a semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Atlético-PR, no Maracanã. No entanto, a proximidade da degola deve fazer com que o comandante opte pela escalação da força máxima em Porto Alegre.

“Estamos estudando agora e talvez tenhamos que ir com o time principal contra o Inter no domingo. Como são jogadores que lutam muito, temos que fazer esse sacrifício”, disse o treinador.

Com 42 pontos, a comissão técnica prevê o fim do risco da degola com um empate. A boa notícia para Marcelo Oliveira será o retorno do volante Richard, que cumpriu suspensão diante do Bahia. Ele deve entrar na vaga de Fernando Neto.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 25 de novembro de 2018 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Internacional: Marcelo Lomba, Fabiano, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago(Uendel), Rodrigo Dourado, Edenílson, D´Alessandro e Patrick (Camilo), Nico López e Jonatan Alvez (Pottker). Técnico: Odair Hellmann

FLUMINENSE: Rodolfo, Gum, Paulo Ricardo e Digão; Léo, Richard, Jadson, Junior Sornoza e Ayrton Lucas; Everaldo e Luciano

Técnico: Marcelo Oliveira