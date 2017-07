Sem Bruno Henrique, Levir Culpi relaciona 23 para o clássico

O treinador Levir Culpi convocou 23 atletas para o clássico contra o São Paulo, no domingo, às 19h (de Brasília), e o principal desfalque do Santos será o atacante Bruno Henrique, que sofreu um pisão no pé esquerdo durante a partida do meio de semana e foi vetado pelo departamento médico após não se recuperar.

Uma das principais novidades é o lateral-esquerdo Ourinho, que atua na equipe B do Santos. O jovem ganhou espaço com as ausências dos principais laterais do elenco alvinegro. No ano passado, ele chegou a ficar no banco de reserva em partidas da Copa do Brasil e do Brasileirão, no entanto ainda não estreou no elenco principal.

Outro nome novo é o de Lucas Crispim, que disputou o Campeonato Paulista pelo Ituano. Essa é a primeira vez que o meio-campista, que conquistou o Troféu do Interior com o clube de Itu, é relacionado em 2017. Ele já atuou dez vezes com o manto do time praiano.

O Santos ainda terá mais seis desfalques para a partida. São eles: Ricardo Oliveira, Zeca, Vitor Bueno, Caju, Gustavo Henrique e Luiz Felipe. Enquanto, os dois primeiros continuam em Inter temporada retomar a forma física, Bueno rompeu o ligamento cruzado anterior e não joga mais neste ano. Gustavo Henrique e Luiz Felipe continuam em processo de transição. Já Caju segue em recuperação e foi vetado pelo DM.

Confira os relacionados:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Fabián Noguera

Laterais: Victor Ferraz, Daniel Guedes e Orinho

Meio-campistas: Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Yuri, Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine, Serginho e Vecchio

Atacantes: Copete, Thiago Ribeiro, Kayke, Arthur Gomes, Lucas Crispim e Vladimir Hernández