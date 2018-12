Seleção da Série A tem três palmeirenses; Dudu é eleito melhor jogador

Marcelo Lomba; Mayke, Victor Cuesta, Geromel e Renê; Bruno Henrique, Rodrigo Dourado, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Gabigol e Dudu. Esses foram os jogadores premiados, na cerimônia promovida pela CBF nesta segunda-feira, como integrantes da seleção do Campeonato Brasileiro.

O prêmio principal da noite, de melhor jogador da disputa nacional, ficou com Dudu. O atacante palmeirense confirmou o favoritismo e levou o troféu de craque do Brasileirão para casa.

O Prêmio Brasileirão 2018 aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com isso, além da premiação “carro-chefe” do evento, o campeão Palmeiras teve três representantes no “melhor onze” da Série A, com um membro em cada setor: Mayke (lateral direita), Bruno Henrique (meio de campo) e Dudu (ataque).

No setor defensivo, os jogadores eleitos para a seleção do campeonato foram o goleiro Marcelo Lomba, do vice-campeão Internacional; Pedro Geromel (Grêmio) e Victor Cuesta (Internacional) na dupla de zaga; e, nas laterais, Renê (Flamengo) e Mayke (Palmeiras).

O meio de campo viu Bruno Henrique (Palmeiras), Rodrigo Dourado (Internacional), Lucas Paquetá (Flamengo) e Arrascaeta (Cruzeiro) serem premiados.

Por fim, a melhor dupla de ataque, eleita pela CBF, foi composta por Gabigol (Santos), artilheiro do campeonato, e Dudu (Palmeiras), tido como melhor atleta da competição.

Confira todos os troféus do evento:

Seleção do Campeonato Brasileiro Feminino: Bárbara; Maurine, Thaila, Antonia e Yasmin; Brena, Djennifer, Gabi Zanotti e Adriana Leal; Dani Helena e Lelê

Melhor trio de arbitragem: Raphael Claus (árbitro), Kleber Lucio Gil e Danilo Manis (assistentes)

Seleção do Campeonato Brasileiro Masculino: Marcelo Lomba; Mayke, Victor Cuesta, Geromel e Renê; Bruno Henrique, Rodrigo Dourado, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Gabigol e Dudu

Revelação feminina: Kerolin (Ponte Preta)

Revelação masculina: Pedro (Fluminense)

Gol mais bonito: Everton Ribeiro (Flamengo), em Cruzeiro x Flamengo

Prêmio Fair Play feminino: Sport

Prêmio Fair Play masculino: Corinthians

Melhor treinador feminino: Arthur Elias (Corinthians)

Melhor treinador masculino: Felipão (Palmeiras)

Craque da galera: Cuéllar (Flamengo)

Craque do Brasileirão feminino: Adriana (Corinthians)

Craque do Brasileirão masculino: Dudu (Palmeiras)