São Paulo x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O São Paulo encara o Mirassol neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O compromisso é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir São Paulo x Mirassol ao vivo?
- TV: nenhum
- Streaming: Amazon Prime Vídeo (pago)
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chega o São Paulo para o confronto?
No último compromisso, o Tricolor Paulista estreou na Copa do Brasil com vitória sobre o Juventude por 1 a 0, no Morumbis. Mesmo assim, gerou insatisfação na torcida, que vaiou o time e o técnico Roger Machado após o apito final.
Já no Campeonato Brasileiro, a equipe são-paulina está na quarta posição, com 20 pontos. Na última rodada, perdeu para o Vasco de virada por 2 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro.
Como chega o Mirassol para o confronto?
Já o Mirassol, sensação na última temporada, vive uma temporada complicada. Com apenas duas vitórias no Campeonato Brasileiro, a equipe do interior de São Paulo está em 18º lugar, na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos - quatro a menos que o Cruzeiro, primeiro time fora do Z4.
No último jogo, o Mirassol visitou o Red Bull Bragantino e empatou em 1 a 1, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
Estatísticas na temporada
São Paulo
- Jogos: 25
- Vitórias: 14
- Empates: 3
- Derrotas: 8
- Gols marcados: 34
- Gols sofridos: 26
- Artilheiros: Calleri, com 11 gols marcados
Mirassol
- Jogos: 22
- Vitórias: 5
- Empates: 6
- Derrotas: 11
- Gols marcados: 25
- Gols sofridos: 28
- Artilheiro: Igor Formiga, com quatro gols marcados
Prováveis escalações
Provável escalação do São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Rafael Tolói e Wendell (Enzo Díaz); Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Lucca
Técnico: Roger Machado
- Desfalques: Ferreira (edema na coxa direita), Lucas Moura (transição física) e Enzo Díaz (suspenso)
- Dúvida: Enzo Díaz (desgaste muscular)
Provável escalação do Mirassol
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Lucas Oliveira e Victor Luis; Denílson, Aldo Filho e Eduardo; Nathan Fogaça e Alesson
Técnico: Rafael Guanaes
- Desfalques: Negueba e Igor Cariús (lesionados)
Arbitragem de São Paulo x Mirassol
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)
- VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Próximo jogo do São Paulo
- Millonarios x São Paulo (Copa Sul-Americana | 3ª rodada)
- Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Nemesio Camacho El Campín Stadium, em Bogotá (Colômbia)
Próximo jogo do Mirassol
- Mirassol x Always Ready (Copa Libertadores | 3ª rodada)
- Data e horário: 29/04 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Ficha técnica
Jogo: São Paulo x Mirassol
Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 21h (de Brasília)
Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)
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