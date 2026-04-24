Apostas

São Paulo x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Rubens Chiri / São Paulo)
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 24/04/2026 às 20:00

O São Paulo encara o Mirassol neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O compromisso é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir São Paulo x Mirassol ao vivo?

  • TV: nenhum
  • Streaming: Amazon Prime Vídeo (pago)
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chega o São Paulo para o confronto?

No último compromisso, o Tricolor Paulista estreou na Copa do Brasil com vitória sobre o Juventude por 1 a 0, no Morumbis. Mesmo assim, gerou insatisfação na torcida, que vaiou o time e o técnico Roger Machado após o apito final.

Já no Campeonato Brasileiro, a equipe são-paulina está na quarta posição, com 20 pontos. Na última rodada, perdeu para o Vasco de virada por 2 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Como chega o Mirassol para o confronto?

Já o Mirassol, sensação na última temporada, vive uma temporada complicada. Com apenas duas vitórias no Campeonato Brasileiro, a equipe do interior de São Paulo está em 18º lugar, na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos - quatro a menos que o Cruzeiro, primeiro time fora do Z4.

No último jogo, o Mirassol visitou o Red Bull Bragantino e empatou em 1 a 1, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Estatísticas na temporada

São Paulo

  • Jogos: 25
  • Vitórias: 14
  • Empates: 3
  • Derrotas: 8
  • Gols marcados: 34
  • Gols sofridos: 26
  • Artilheiros: Calleri, com 11 gols marcados

 Mirassol

  • Jogos: 22
  • Vitórias: 5
  • Empates: 6
  • Derrotas: 11
  • Gols marcados: 25
  • Gols sofridos: 28
  • Artilheiro: Igor Formiga, com quatro gols marcados

Prováveis escalações

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Rafael Tolói e Wendell (Enzo Díaz); Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Lucca
Técnico: Roger Machado

  • Desfalques: Ferreira (edema na coxa direita), Lucas Moura (transição física) e Enzo Díaz (suspenso)
  • Dúvida: Enzo Díaz (desgaste muscular)

Provável escalação do Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Lucas Oliveira e Victor Luis; Denílson, Aldo Filho e Eduardo; Nathan Fogaça e Alesson
Técnico: Rafael Guanaes

  • Desfalques: Negueba e Igor Cariús (lesionados)

Arbitragem de São Paulo x Mirassol

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)
  • VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Próximo jogo do São Paulo

  • Millonarios x São Paulo (Copa Sul-Americana | 3ª rodada)
  • Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Nemesio Camacho El Campín Stadium, em Bogotá (Colômbia)

Próximo jogo do Mirassol

  • Mirassol x Always Ready (Copa Libertadores | 3ª rodada)
  • Data e horário: 29/04 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Ficha técnica

Jogo: São Paulo x Mirassol
Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 21h (de Brasília)
Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp 

Conteúdo Patrocinado