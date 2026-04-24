São Paulo x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O São Paulo encara o Mirassol neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O compromisso é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir São Paulo x Mirassol ao vivo?

TV: nenhum

nenhum Streaming: Amazon Prime Vídeo (pago)

Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chega o São Paulo para o confronto?

No último compromisso, o Tricolor Paulista estreou na Copa do Brasil com vitória sobre o Juventude por 1 a 0, no Morumbis. Mesmo assim, gerou insatisfação na torcida, que vaiou o time e o técnico Roger Machado após o apito final.

Já no Campeonato Brasileiro, a equipe são-paulina está na quarta posição, com 20 pontos. Na última rodada, perdeu para o Vasco de virada por 2 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Como chega o Mirassol para o confronto?

Já o Mirassol, sensação na última temporada, vive uma temporada complicada. Com apenas duas vitórias no Campeonato Brasileiro, a equipe do interior de São Paulo está em 18º lugar, na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos - quatro a menos que o Cruzeiro, primeiro time fora do Z4.

No último jogo, o Mirassol visitou o Red Bull Bragantino e empatou em 1 a 1, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Estatísticas na temporada

São Paulo

Jogos: 25

Vitórias: 14

Empates: 3

Derrotas: 8

Gols marcados: 34

Gols sofridos: 26

Artilheiros: Calleri, com 11 gols marcados

Mirassol

Jogos: 22

Vitórias: 5

Empates: 6

Derrotas: 11

Gols marcados: 25

Gols sofridos: 28

Artilheiro: Igor Formiga, com quatro gols marcados

Prováveis escalações

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Rafael Tolói e Wendell (Enzo Díaz); Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Lucca

Técnico: Roger Machado

Desfalques: Ferreira (edema na coxa direita), Lucas Moura (transição física) e Enzo Díaz (suspenso)

Ferreira (edema na coxa direita), Lucas Moura (transição física) e Enzo Díaz (suspenso) Dúvida: Enzo Díaz (desgaste muscular)

Provável escalação do Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Lucas Oliveira e Victor Luis; Denílson, Aldo Filho e Eduardo; Nathan Fogaça e Alesson

Técnico: Rafael Guanaes

Desfalques: Negueba e Igor Cariús (lesionados)

Arbitragem de São Paulo x Mirassol

Árbitro : Raphael Claus (SP)

: Raphael Claus (SP) Assistentes : Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP) VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Próximo jogo do São Paulo

Millonarios x São Paulo (Copa Sul-Americana | 3ª rodada )

Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nemesio Camacho El Campín Stadium, em Bogotá (Colômbia)

Próximo jogo do Mirassol

Mirassol x Always Ready (Copa Libertadores | 3ª rodada )

Data e horário: 29/04 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Ficha técnica

Jogo: São Paulo x Mirassol

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

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