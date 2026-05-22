São Paulo x Botafogo: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Botafogo se enfrentam neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).

Onde assistir

TV : Globo (grátis)

: Globo (grátis) Streaming : GE TV (grátis) e Premiere (pago)

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Como chegam as equipes

O São Paulo chega ao confronto oscilando na temporada. Apesar de ocupar a quarta posição no Campeonato Brasileiro, o Tricolor não vence há três jogos na competição. Além disso, o Tricolor caiu na quinta fase da Copa do Brasil, contra o Coritiba. Atualmente, a equipe de Dorival Júnior está com 24 pontos - 11 a menos que o líder Palmeiras.

Na Copa Sul-Americana, o São Paulo espera confirmar sua vaga nas oitavas de final na última rodada. O Tricolor lidera o Grupo C, com nove pontos, e, caso vença o lanterna Boston River na última rodada, garante sua qualificação às oitavas.

O Botafogo também chega ao confronto oscilando na temporada. Nas competições nacionais, o Glorioso vem deixando a desejar e chegou a ser eliminado na quinta fase da Copa do Brasil, contra a Chapecoense. No Campeonato Brasileiro, a equipe ficou três jogos sem vencer, até bater o Corinthians na última rodada. Agora, o Glorioso ocupa a nona posição, com 21 pontos - apenas três a menos que o São Paulo.

Um bom aspecto da temporada do Botafogo é a Copa Sul-Americana. Líder do Grupo E, com 13 pontos conquistados em cinco jogos, o Glorioso já garantiu sua vaga nas oitavas do torneio.

Arbitragem

Não divulgado.