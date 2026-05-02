São Paulo x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O São Paulo recebe o Bahia neste domingo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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Como chega o São Paulo para o confronto?

O São Paulo busca se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor está na quarta posição, com 23 pontos - nove a menos que o líder Palmeiras.

No último jogo, o São Paulo empatou sem gols com o Millonarios, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Já no Brasileirão, a equipe de Roger Machado vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol.

Como chega o Bahia para o confronto?

Do outro lado, o Bahia tenta entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe de Rogério Ceni está na sexta posição do torneio, com 21 pontos - apenas dois a menos que o São Paulo. No último jogo, o Tricolor de Aço empatou em 2 a 2 com o Santos.

Estatísticas

As equipes vivem situações parecidas no Campeonato Brasileiro, mas a temporada do Bahia é ligeiramente superior. Com 16 vitórias em 26 jogos, o Tricolor de Aço venceu o Campeonato Baiano e vem em boa fase nos torneios nacionais. O único revés da equipe de Rogério Ceni foi na Libertadores, na qual caiu nas fases preliminares.

Com o segundo técnico na temporada, o São Paulo vive um cenário turbulento fora dos gramados, mas espera manter a boa fase dentro de campo. Liderado por Jonathan Calleri, a equipe tem 15 vitórias em 27 jogos e, apesar de ter perdido o Paulistão, está bem em todos os torneios que disputa no ano.

São Paulo na temporada

Jogos : 27

: 27 Vitórias : 15

: 15 Empates : 4

: 4 Derrotas : 8

: 8 Gols marcados : 35

: 35 Gols sofridos : 26

: 26 Artilheiro: Jonathan Calleri, com 11 gols marcados

Bahia na temporada

Jogos : 26

: 26 Vitórias : 16

: 16 Empates : 5

: 5 Derrotas : 5

: 5 Gols marcados : 52

: 52 Gols sofridos : 32

: 32 Artilheiro: Willian José, com 8 gols marcados

Histórico do confronto entre São Paulo e Bahia

Segundo o Ogol, site especializado em estatísticas, São Paulo e Bahia já se enfrentaram em 53 oportunidades. O retrospecto é equilibrado, mas aponta uma ligeira vantagem para o Tricolor, que soma 21 vitórias, contra 17 da equipe baiana. Além disso, há outros 15 empates. As equipes se enfrentaram pela última vez em 2025, na 30ª rodada do último Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Clube da Fé venceu por 2 a 0, em casa.

Prováveis escalações

🔴⚫⚪ São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Cauly (Lucas)

Técnico: Roger Machado

🔴🔵🔴 Bahia

Léo Vieira, Acevedo, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo (Éverton Ribeiro); Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José

Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem de São Paulo x Bahia

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES).

Davi De Oliveira Lacerda (ES). Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES).

Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES). VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

Ficha técnica

🔴⚫⚪ São Paulo x Bahia 🔴🔵🔴

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

Horário: às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Próximos jogos

São Paulo

Jogo: O'Higgins x São Paulo

Competição: Copa Sul-Americana (4ª rodada)

Data e horário: 7 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua, no Chile

Bahia

Jogo: Bahia x Cruzeiro

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 9 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)