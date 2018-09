São Paulo vacila e fica no empate com o América-MG no Morumbi

O São Paulo saiu de campo neste sábado com um empate com sabor de derrota no estádio do Morumbi. Recebendo o América-MG, pela 26ª rodada do Brasileirão, o time comandado pelo técnico Diego Aguirre saiu na frente com Diego Souza, porém, já na reta final da partida, os visitantes acabaram marcando e garantindo a igualdade em 1 a 1 no placar.

Com o resultado, o Tricolor ficou estagnado na liderança com 51 pontos e pode ver o Internacional assumir a ponta da tabela neste domingo, quando visita o Corinthians, em Itaquera.

Tendo de se preocupar apenas com o Campeonato Brasileiro, o São Paulo agora volta o foco para o Botafogo, seu adversário do próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Engenhão.

O jogo – o São Paulo sofreu para criar oportunidades de gol no início do jogo. Sem contar com dois dos três titulares de ataque (Rojas e Everton), o técnico Diego Aguirre teve de improvisar Liziero na ponta esquerda, enquanto Everton Felipe assumiu a direita. O América-MG, que não tinha nada a ver com isso, tirou proveito das ausências tricolores e correu pouco risco na primeira metade da etapa inicial.

Somente aos 29 minutos o São Paulo, enfim, deixou o grito de “gol” entalado na garganta de seus torcedores. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Liziero, que dominou e bateu forte de dentro da área. A bola, no entanto, desviou providencialmente no volante David e acabou indo para a linha de fundo. Pouco depois, aos 36, foi a vez de Rodrigo Caio se lamentar ao subir mais alto que a defesa rival em cobrança de lateral de Reinaldo e cabecear em cima da zaga, ganhando novo escanteio.

Somente no fim do primeiro tempo o tão sonhado gol são-paulino saiu. Depois de Diego Souza dar uma bicicleta que passou perto do travessão de João Ricardo, o atacante foi às redes aos 45 minutos, pouco antes do intervalo, quando Nenê recebeu de Reinaldo após cobrar falta pela esquerda e cruzou na medida para que o camisa 9 ganhasse dos zagueiros e cabeceasse firme, sem chances para o goleiro rival.

Segundo tempo

Empolgado com o gol, o time do São Paulo voltou para o segundo tempo com uma postura completamente diferente à da etapa inicial. Mais agressivos, os comandados do técnico Diego Aguirre assustarem o América-MG pela primeira vez aos sete minutos, quando Nenê cobrou falta no ângulo, mas João Ricardo estava bem posicionado para fazer a defesa. Depois, em jogada de velocidade, Diego Souza ajeitou para Everton Felipe experimentar da entrada da área, mandando rente à trave direita do guarda redes rival.

Não satisfeito com a vantagem mínima no marcador, o São Paulo por pouco não chegou ao segundo gol aos 25 minutos. Diego Souza e Nenê novamente fizeram boa trama. O camisa 10 recebeu do autor do primeiro gol, dominou girando dentro da área, mas na hora que ia devolver para seu companheiro fazer o segundo do dia, a defesa do América-MG apareceu de forma providencial para evitar o tento tricolor. Dois minutos depois, aos 27, foi a vez de Reinaldo levar a torcida e Nenê à loucura ao aparecer no meio da jogada para completar o ótimo cruzamento de Régis para fora, enquanto o camisa 10 estava livre, com o chute já armado.

E o São Paulo, de tanto desperdiçar suas oportunidades, foi castigado aos 35 minutos. Em jogada pela esquerda, Carlinhos bateu forte, cruzado, dentro da área, e Sidão salvou ao fazer excelente defesa. No rebote, contudo, Matheuzinho estava bem posicionado para pegar de primeira e e garantir o empate do Coelho no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 AMÉRICA-MG

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 22 de setembro de 2018, sábado

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO-Fifa) e Cleriston Clay Barretos Rios (Se)

Público: 47.846 torcedores

Renda: R$ 1.906.143,00

Cartões amarelos: Carlinhos (América-MG); Arboleda (São Paulo)

Gols: Diego Souza, aos 45 minutos do 1ºT (São Paulo); Matheuzinho, aos 35 minutos do 2ºT (América-MG)

SÃO PAULO: Sidão; Rodrigo Caio, Arboleda (Gonzalo Carneiro), Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Liziero (Tréllez), Everton Felipe (Régis) e Diego Souza

Técnico: Diego Aguirre

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Aderlan, Matheus Ferraz, Messias e Carlinhos; Leandro Donizete, Zé Ricardo, Juninho (Matheuzinho), David (Wesley Pacheco) e Ruy (Robinho); Gerson Magrão

Técnico: Adilson Batista