São Paulo treina em Porto Alegre antes de voltar à capital paulista

O São Paulo preferiu treinar em Porto Alegre na manhã desta quinta-feira antes de retornar à capital paulista. Após a derrota para o Grêmio por 1 a 0, o elenco tricolor trabalhou no CT do Parque Gigante, que pertence ao Internacional, já se preparando para mais um difícil confronto no Campeonato Brasileiro, desta vez contra o Botafogo, domingo, no Pacaembu.

Apenas os reservas e aqueles que entraram no decorrer da partida contra o Grêmio trabalharam no campo. O técnico Dorival Jr comandou uma atividade técnica em que pôde observar melhor os possíveis substitutos de Hernanes e Arboleda, suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo no confronto ante o Tricolor gaúcho.

Já os titulares desta quarta-feira permaneceram nas dependências internas do CT trabalharando a parte física na intenção de minimizar o desgaste da dura sequência de jogos que vêm enfrentando nesta reta final de temporada. Precisando chegar aos 47 pontos para se livrar de qualquer risco de rebaixamento, Dorival Jr ainda não tem condições de poupar algumas de suas peças.

O treino no CT do Internacional também propiciou alguns encontros de velhos conhecidos. O atual preparador de goleiros do São Paulo, Marco Antônio Trocourt, mais conhecido como Marquinhos, pôde conversar com o pessoal com quem trabalhou durante anos – ele chegou ao Morumbi em 2017, após a demissão de Rogério Ceni e sua comissão técnica.

O atacante Gilberto foi outro membro do elenco que aproveitou para colocar o papo em dia com os colorados, a exemplo de Dorival Jr, técnico que comandou o time gaúcho entre 2011 e 2012.

A delegação do São Paulo retorna à capital paulista ainda nesta quinta-feira. O elenco volta a trabalhar nesta sexta, no período da tarde, em treinamento que não contará com a presença dos jornalistas.