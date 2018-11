São Paulo tem sua maior chance de vencer o Corinthians na Arena

Corinthians e São Paulo já se enfrentaram na Arena, em Itaquera, oito vezes. O Timão tem ótimo retrospecto no Majestoso dentro de sua casa inaugurada em 2014. Foram seis vitórias e dois empates, sendo que uma das igualdades serviu para eliminar o rival tricolor. Além disso, os corintianos marcaram 19 gols e sofrem apenas sete dos são-paulinos.

Ou seja, é inegável que o time do Morumbi não se sente à vontade na Zona Leste paulistana, local do clássico deste sábado, agendado para às 17h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mas, há um fator peculiar dessa vez que pode preocupar alvinegros e animar os visitantes: nenhum dos oito Majestosos já disputados em Itaquera reuniu Corinthians e São Paulo em situação tão avessa, como nessa oportunidade próxima, e com larga vantagem teórica aos ditos fregueses.

O time de Diego Aguirre entrará em campo no sábado com 57 pontos, na quarta colocação, enquanto Jair Ventura tentará tirar os mandantes da incômoda 12ª posição, realidade de quem tem 39 pontos no Brasileirão. Sete clubes e 18 pontos separam os rivais na tabela de classificação.Enquanto um pensa em vaga direta à Libertadores, o outro tenta fugir da zona do rebaixamento.

Relembre os cenários dos oito Majestosos na Arena Corinthians até aqui:

2014

O primeiro encontro aconteceu na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. O Timão venceu por 3 a 2 e, na oportunidade, garantiu permanência no G4 e ficou a dois pontos do então vice-líder São Paulo.

2015

O Majestoso de estreia na Copa Libertadores da América também aconteceu em Itaquera. Uma vitória por 2 a 0 dos donos da casa serviu para deixar o Corinthians à frente na fase de grupos.

Mas foi no final daquele ano que os corintianos lavaram a alma. Depois de garantir o título do Brasileirão, o Corinthians colocou jogadores reservas para enfrentar o São Paulo. Ainda assim, enfiou uma goleada por 6 a 1 no rival, à época membro do G4, apesar dos 21 pontos que separavam as duas equipes antes do clássico da 36ª rodada.

2016

A 4ª rodada do Campeonato Paulista registrou uma vitória por 2 a 0 do Corinthians, que dessa forma manteve os 100% de aproveitamento no Estadual e também serviu para quebrar a invencibilidade tricolor.

Pelo Brasileirão, o duelo aconteceu na 15ª rodada. Na oportunidade, o Corinthians, que brigava pela liderança, conseguiu apenas evitar a derrotada ao arrancar um empate por 1 a 1 contra um time do São Paulo que ocupava apenas a oitava colocação na tabela.

2017

No ano passado, o segundo empate por 1 a 1. Esse, porém, teve sabor de vitória para os alvinegros, que haviam aberto aquela semifinal do campeonato Paulista com um triunfo por 2 a 0 no Morumbi e, por isso, puderam comemora a classificação à final, deixando o adversário pelo caminho.

Mais tarde, pela 6ª rodada do Brasileirão, o São Paulo conheceu outro revés por 3 a 2 na Arena. O resultado ajudou na manutenção do Corinthians como líder e deixou os são-paulinos sete pontos trás, brigando pelo G4.

2018

O último Majestoso em Itaquera foi cruel para a equipe do Morumbi. Depois de segurar o empate sem gols quase até o fim, o São Paulo levou foi vazado nos acréscimos do segundo tempo e teve que decidir a vaga para a grande final do Campeonato Paulista nas penalidades, depois da derrota por 1 a 0. No fim, Cássio brilhou mais que Sidão e o Timão confirmou sua vaga com um placar de 5 a 4 diante a marca da cal.

