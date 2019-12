São Paulo recebe o Inter de olho na vaga para a fase de grupos da Liberta

Nesta quarta-feira, às 21h30, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Internacional no Morumbi. O duelo pode definir o futuro do Tricolor, já que uma vitória garante o clube na fase de grupos da Libertadores em 2020.

Depois de uma derrota acachapante por 3 a 0 contra o Grêmio, em Porto Alegre, Fernando Diniz tenta a reabilitação de seu elenco para o duelo direto contra o Inter. Para isso, o treinador tem a volta do volante Tchê Tchê, que cumpriu suspensão na última rodada.

O próprio Diniz, entretanto, será a ausência do Tricolor para encarar o Colorado. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e não poderá ficar à beira do campo nesta quarta-feira. O auxiliar Márcio Araújo será o seu substituto.

O São Paulo espera ter o reforço da torcida para buscar a vaga direta na Libertadores. O clube reduziu o preço dos ingressos para ter casa cheia contra o Internacional. Os ingressos de arquibancada estão a R$ 20,00 para a vermelha e a azul, e R$ 10,00 para a amarela e a laranja.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Do outro lado, o técnico Zé Ricardo fez mistério e fechou a última atividade antes da partida. A tendência é que o treinador repita o time que venceu o Botafogo no Nilton Santos, tendo apenas a volta de D’alessandro como novidade na vaga de Neílton.

A três pontos do São Paulo, na sétima colocação, o Inter promete fazer jogo duro para buscar o resultado. O clube ainda depende de uma vitória para garantir a classificação para a Pré-Libertadores, por isso não deve ficar resguardado em seu campo contra o Tricolor Paulista.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X INTERNACIONAL

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 04 de dezembro de 2019 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Pablo e Vitor Bueno

Técnico: Fernando Diniz

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Guilherme Parede, D’Alessandro e Patrick; Guerrero

Técnico: Zé Ricardo