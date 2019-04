São Paulo e Botafogo abrem Brasileiro no Morumbi; veja tabela detalhada

A CBF divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada das primeiras nove rodadas do Campeonato Brasileiro de 2019. O São Paulo, que deve promover as estreias do atacante Alexandre Pato e do volante Tchê Tchê, fará a partida da abertura da competição no Morumbi, no próximo dia 27 (sábado), diante do Botafogo, às 16 horas (de Brasília).

Atual campeão, o Palmeiras estreia diante do Fortaleza, vencedor da última Série B, no domingo. O duelo está marcado para as 19 horas, no Allianz Parque. No mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 11 horas, o Santos vai até Porto Alegre encarar o Grêmio, na Arena.

Além do Peixe, o Corinthians é outro paulista a estrear fora de casa. Também no domingo, a equipe de Fábio Carille pega o Bahia às 16 horas, na Fonte Nova. No sábado, às 21 horas, Flamengo e Cruzeiro duelam no Maracanã em mais um jogo de destaque.

As partidas das 20 horas de segunda-feira começam apenas na sexta rodada. O primeiro embate nessa faixa de horário será entre CSA e Goiás, no Estádio Rei Pelé. Na tabela divulgada pela entidade máxima do futebol brasileiro, alguns confrontos não têm local definido. Isso se deve a cessão de alguns estádios para a realização da Copa América.

O Brasileiro será interrompido no dia 13 de junho, véspera do começo do torneio continental, e só volta em 13 de julho, seis dias após a final. Uma das novidades desta edição da competição nacional é a utilização do árbitro de vídeo em todas as 380 partidas.