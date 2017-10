São Paulo anuncia venda de 22 mil ingressos para clássico com o Santos

O São Paulo mais uma vez contará com o grande apoio de sua torcida no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira o Tricolor anunciou a venda de 22 mil ingressos para o clássico contra o Santos, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, fato que indica casa cheia para o importante confronto contra o Peixe.

No Pacaembu o São Paulo ainda não perdeu neste ano. Tendo de abandonar o Morumbi temporariamente por conta dos shows da banda irlandesa U2 e do cantor norte-americano Bruno Mars, o clube adotou o estádio municipal como sua casa provisória e até agora vem colecionando resultados positivos no local.

Até agora, foram duas vitórias do São Paulo em dois jogos no Pacaembu. Contra o Atlético-PR, 25.469 pessoas compareceram ao Pacaembu para apoiar o Tricolor, que acabou vencendo a partida por 2 a 1, de virada. Já no último domingo, contra o Flamengo, a equipe comandada pelo técnico Dorival Jr novamente levou a melhor, desta vez por 2 a 0, sob o olhar de 31.285 torcedores.

Os ingressos que restam para o clássico contra o Santos podem ser adquiridos através do site totalacesso.com. Para quem prefere efetuar a compra presencialmente, as bilheterias do Pacaembu ficam abertas até esta sexta-feira, das 11h às 17h. Já no dia do jogo os guichês funcionarão das 10h às 17h45. O torcedor são-paulino também pode optar por comprar os bilhetes no Morumbi, Ginásio do Ibirapuera, Anacleto Campanella (São Caetano do Sul) e na Rua Javari, no estádio do Juventus, na Mooca.