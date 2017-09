São-paulinos aliviam sobre polêmica de Jô, e Petros fala em “hipocrisia”

Prestes a reencontrar a última equipe em que jogou antes de se transferir para a Espanha, Petros comentou sobre a polêmica questão do fair-play. Diante da grande repercussão gerada pelo gol irregular do atacante Jô, na vitória do Corinthians sobre o Vasco no último domingo, o volante são-paulino preferiu não colocar lenha na fogueira.

“A questão do fair-play é uma questão muito pessoal. Já joguei partidas em que o adversário que estava ganhando devolveu a bola e o que estava perdendo, não. Cada um tem sua cabeça, cada um sabe o que faz, e quem sou eu para julgar a atitude de alguém? É uma questão a ser repensada, porque existe um pouco de hipocrisia sobre isso“, disse Petros sobre o ato de Jô.

Já Hernanes, quando questionado sobre a possibilidade de ele avisar o árbitro caso fizesse um gol irregular, preferiu não refletir sobre situações hipotéticas e também não polemizou.

“Eu digo que eu não consigo trabalhar com o ‘se’. Não faz parte da realidade, então não sei como me comportaria. Em relação ao ‘se’, não tenho bases lógicas para te responder. Dentro de campo, quando estamos já em estado de agonismo, temos que lidar com muitas coisas, e nosso cérebro em fadiga não consegue recordar de tudo isso que necessitamos para sermos seres humanos perfeitos”, afirmou o Profeta.

Peça-chave do São Paulo no último clássico, contra o Palmeiras, no Palestra Itália, Marcos Guilherme garantiu foco total no Corinthians, com exceção às questões que não têm a ver com o futebol. O atacante foi mais um que escolheu não provocar os rivais e deixou de lado o tom crítico.

“Nem estou pensando nisso, sinceramente. Só estou pensando no Corinthians, no clássico, jogo importantíssimo para nós, então tenho que pensar no Corinthians”, concluiu.