Santos x Juventude: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Juventude, no CT Rei Pelé, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Onde assistir Santos x Juventude pelo Brasileirão sub-20?

Streaming: Santos TV (YouTube)

Situação na tabela

Santos – 17 pontos em 10 jogos – 6º lugar

Juventude – 6 pontos em 10 jogos – 20º lugar

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Como chegam as equipes?

O Santos tenta reencontrar o caminho das vitórias após perder para o Vasco na última rodada. Depois de um início forte e brigando pelas primeiras posições, o Peixe caiu de rendimento recentemente, mas ainda segue próximo do G8 e aposta no fator casa para reagir na competição.

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Já o Juventude vive momento delicado no Brasileirão sub-20. A equipe gaúcha amarga a lanterna do torneio, com apenas uma vitória em 10 partidas. Apesar da sequência negativa, o Papo chega motivado pela classificação antecipada às quartas de final do Gauchão sub-20 e vê o confronto como uma chance de iniciar recuperação na luta contra o rebaixamento.

Prováveis escalações

Santos: Pedro; João Alencar, Pedro Hian, Gabriel e Samuel Pierre; Marcelo Contreras, João Victor e Profeta; Pedro Assis, Vinicius Fabri e Davi Fernandes

Técnico: Elder Campos

Juventude: Rafael; João Pedro, Bernardo, Lucas e Denis; Gehring, Davi e Miguel; Caíque, Gabriel Borges e Beto

Técnico: Filipe Dias

Arbitragem

Árbitro: Caio Carvalho Pereira (SP)

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Diego Morelli de Oliveira (SP)