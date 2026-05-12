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Santos x Juventude: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

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(Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 12/05/2026 às 20:00

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Juventude, no CT Rei Pelé, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Onde assistir Santos x Juventude pelo Brasileirão sub-20?

  • Streaming: Santos TV (YouTube)

Situação na tabela

  • Santos – 17 pontos em 10 jogos – 6º lugar
  • Juventude – 6 pontos em 10 jogos – 20º lugar

Como chegam as equipes?

O Santos tenta reencontrar o caminho das vitórias após perder para o Vasco na última rodada. Depois de um início forte e brigando pelas primeiras posições, o Peixe caiu de rendimento recentemente, mas ainda segue próximo do G8 e aposta no fator casa para reagir na competição.

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Já o Juventude vive momento delicado no Brasileirão sub-20. A equipe gaúcha amarga a lanterna do torneio, com apenas uma vitória em 10 partidas. Apesar da sequência negativa, o Papo chega motivado pela classificação antecipada às quartas de final do Gauchão sub-20 e vê o confronto como uma chance de iniciar recuperação na luta contra o rebaixamento.

Prováveis escalações

Santos: Pedro; João Alencar, Pedro Hian, Gabriel e Samuel Pierre; Marcelo Contreras, João Victor e Profeta; Pedro Assis, Vinicius Fabri e Davi Fernandes
Técnico: Elder Campos

Juventude: Rafael; João Pedro, Bernardo, Lucas e Denis; Gehring, Davi e Miguel; Caíque, Gabriel Borges e Beto
Técnico: Filipe Dias

Arbitragem

Árbitro: Caio Carvalho Pereira (SP)
Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Diego Morelli de Oliveira (SP)

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