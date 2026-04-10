Santos x Atlético-MG pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Santos e Atlético-MG medem forças na noite deste sábado, a partir das 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O compromisso é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Santos x Atlético-MG ao vivo?

TV: SporTV (fechado).

SporTV (fechado). Streaming: Premiere (pago).

Premiere (pago). Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chega o Santos?

O Santos chega ao confronto vivendo um momento de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, entre todas as competições, o Peixe venceu apenas um, empatou um e perdeu os outros três.

No Campeonato Brasileiro, o Alvinegro Praiano também precisa melhorar. A equipe soma duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, figurando na 16ª colocação na tabela, com 10 pontos conquistados.

Como chega o Atlético-MG?

Do outro lado, o Atlético-MG passa por um momento positivo na temporada. Apesar de ter perdido o último jogo, pela estreia da Sul-Americana, a equipe soma três vitórias e dois reveses.

No Campeonato Brasileiro, a campanha do Atlético-MG também é boa. O Galo venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu quatro, somando 14 pontos e figurando na oitava posição.

Santos x Atlético-MG: histórico do confronto

O histórico do confronto entre as equipes é favorável ao Atlético-MG. De acordo com dados da plataforma Ogol, especializada em estatísticas, os times já se enfrentaram em 82 oportunidades, com 33 vitórias do Galo, 21 empates e 28 triunfos do Santos.

No recorte mais recente, o equilíbrio prevalece. Foram três empates, quatro vitórias do Santos e três do Atlético-MG nos últimos dez jogos entre as equipes.

Por fim, no encontro mais recente, as equipes empataram em 1 a 1, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Tiquinho Soares marcou o único gol do Santos.

Estatísticas

Santos

Jogos: 20

20 Vitórias: 5

5 Empates: 7

7 Derrotas: 8

8 Gols marcados: 26

26 Gols sofridos: 26

26 Artilheiro: Gabigol, com sete gols marcados

Atlético-MG

Jogos: 22

22 Vitórias: 7

7 Empates: 9

9 Derrotas: 6

6 Gols marcados: 32

32 Gols sofridos: 24

24 Artilheiro: Hulk, com cinco gols marcados

Prováveis escalações

O Santos vem com força total à disposição para o duelo com o Atlético-MG. A equipe terá a volta de Neymar e Gabigol, que treinaram normalmente na última sexta-feira e devem ser titulares. Em contrapartida, o Alvinegro Praiano não conta com Vinícius Lira, lesionado.

Além disso, o Peixe ainda tem duas dúvidas: o lateral direito Mayke, que passou por um tratamento com medicamentos corticoide, e o volante Gabriel Menino, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Já o Atlético-MG, que poupou os titulares no duelo da Sul-Americana, deve ir com força total contra Santos. O Galo tem apenas dois desfalques: o atacante Alan Minda e o meio-campista Patrick.

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony (Bontempo), Moisés e Gabigol.

Técnico: Cuca

Desfalque: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo).

Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo). Dúvidas: Gabriel Menino e Mayke.

Das arquibancadas para as ruas.

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Provável escalação do Atlético-MG

Everson; Ruan Tressoldi, Lyanco e Vitor Hugo; Alan Franco, Victor Hugo, Bernard (Tomás Perez), Cuello e Renan Lodi; Cassierra e Hulk.

Técnico: Eduardo Domínguez

Desfalques: Alan Minda (lesão no músculo da coxa esquerda) e Patrick (cirurgia).

Arbitragem de Santos x Atlético-MG

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) VAR: Rafael Traci (SC)

Próximo jogo do Santos

Santos x Deportivo Recoleta (segunda rodada da Copa Sul-Americana)

(segunda rodada da Copa Sul-Americana) Data e horário: 14/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Próximo jogo do Atlético-MG

Atlético-MG x Juventud (segunda rodada da Copa Sul-Americana)

(segunda rodada da Copa Sul-Americana) Data e horário: 16/04 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

FICHA TÉCNICA

⚪⚫ SANTOS X ATLÉTICO-MG ⚫ ⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

🗓️ Data: 11/04 (sábado)

⏰ Horário: às 20h (de Brasília)

🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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