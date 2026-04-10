Santos x Atlético-MG pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Santos e Atlético-MG medem forças na noite deste sábado, a partir das 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O compromisso é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Santos x Atlético-MG ao vivo?
- TV: SporTV (fechado).
- Streaming: Premiere (pago).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chega o Santos?
O Santos chega ao confronto vivendo um momento de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, entre todas as competições, o Peixe venceu apenas um, empatou um e perdeu os outros três.
No Campeonato Brasileiro, o Alvinegro Praiano também precisa melhorar. A equipe soma duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, figurando na 16ª colocação na tabela, com 10 pontos conquistados.
Como chega o Atlético-MG?
Do outro lado, o Atlético-MG passa por um momento positivo na temporada. Apesar de ter perdido o último jogo, pela estreia da Sul-Americana, a equipe soma três vitórias e dois reveses.
No Campeonato Brasileiro, a campanha do Atlético-MG também é boa. O Galo venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu quatro, somando 14 pontos e figurando na oitava posição.
Santos x Atlético-MG: histórico do confronto
O histórico do confronto entre as equipes é favorável ao Atlético-MG. De acordo com dados da plataforma Ogol, especializada em estatísticas, os times já se enfrentaram em 82 oportunidades, com 33 vitórias do Galo, 21 empates e 28 triunfos do Santos.
No recorte mais recente, o equilíbrio prevalece. Foram três empates, quatro vitórias do Santos e três do Atlético-MG nos últimos dez jogos entre as equipes.
Por fim, no encontro mais recente, as equipes empataram em 1 a 1, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Tiquinho Soares marcou o único gol do Santos.
Estatísticas
Santos
- Jogos: 20
- Vitórias: 5
- Empates: 7
- Derrotas: 8
- Gols marcados: 26
- Gols sofridos: 26
- Artilheiro: Gabigol, com sete gols marcados
Atlético-MG
- Jogos: 22
- Vitórias: 7
- Empates: 9
- Derrotas: 6
- Gols marcados: 32
- Gols sofridos: 24
- Artilheiro: Hulk, com cinco gols marcados
Prováveis escalações
O Santos vem com força total à disposição para o duelo com o Atlético-MG. A equipe terá a volta de Neymar e Gabigol, que treinaram normalmente na última sexta-feira e devem ser titulares. Em contrapartida, o Alvinegro Praiano não conta com Vinícius Lira, lesionado.
Além disso, o Peixe ainda tem duas dúvidas: o lateral direito Mayke, que passou por um tratamento com medicamentos corticoide, e o volante Gabriel Menino, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.
Já o Atlético-MG, que poupou os titulares no duelo da Sul-Americana, deve ir com força total contra Santos. O Galo tem apenas dois desfalques: o atacante Alan Minda e o meio-campista Patrick.
Provável escalação do Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony (Bontempo), Moisés e Gabigol.
Técnico: Cuca
- Desfalque: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo).
- Dúvidas: Gabriel Menino e Mayke.
Das arquibancadas para as ruas.
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— Santos FC (@SantosFC) April 10, 2026
Provável escalação do Atlético-MG
Everson; Ruan Tressoldi, Lyanco e Vitor Hugo; Alan Franco, Victor Hugo, Bernard (Tomás Perez), Cuello e Renan Lodi; Cassierra e Hulk.
Técnico: Eduardo Domínguez
- Desfalques: Alan Minda (lesão no músculo da coxa esquerda) e Patrick (cirurgia).
Arbitragem de Santos x Atlético-MG
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
- VAR: Rafael Traci (SC)
Próximo jogo do Santos
- Santos x Deportivo Recoleta (segunda rodada da Copa Sul-Americana)
- Data e horário: 14/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Próximo jogo do Atlético-MG
- Atlético-MG x Juventud (segunda rodada da Copa Sul-Americana)
- Data e horário: 16/04 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
FICHA TÉCNICA
⚪⚫ SANTOS X ATLÉTICO-MG ⚫⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)
🗓️ Data: 11/04 (sábado)
⏰ Horário: às 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
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