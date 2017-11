Santos tenta garantir fase de grupos da Libertadores diante do Flamengo

O Flamengo ainda está em duas frentes em busca de uma vaga na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, os rubro-negros ainda sonham com lugar no G4 e terão confronto direto contra o Santos, neste domingo, às 19 horas (de Brasília), na Ilha do Governador.

Os cariocas só podem chegar ao adversário se vencerem neste fim de semana, torcendo também por nova derrota santista na última rodada, contra o Avaí. Para os visitantes, o empate serve para consolidar a vaga na fase de grupos da competição continental.

Pelo lado dos flamenguistas, o clima é de euforia após a vitória no meio de semana sobre o Junior-COL, no duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O triunfo deu ânimo novo ao time, após o clima de tensão que prevaleceu nos últimos jogos.

Sobre a escalação, a única mudança certa é a entrada do goleiro Alex Muralha, na vaga de Diego Alves, que fraturou a clavícula contra os colombianos. No entanto, Rueda já adiantou que vai mexer na equipe para não sofrer com o desgaste físico.

“Mudaremos a mente para o jogo contra o Santos. Vamos refrescar a equipe em posições importantes. A confiança e a segurança de Réver. Tivemos Ribeiro, poupado contra o Corinthians. Importante voltar a recuperá-lo. Assim como outros, para ter boa mistura para as etapas finais”, declarou.

Mesmo ocupando a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos, o Santos ainda passa por um momento conturbado, afinal, o meia Lucas Lima, que não ficará no clube em 2018, foi afastado pela diretoria e não encara o Flamengo.

Apesar da pequena ‘crise’ na reta final da temporada, os santistas precisam apenas de um empate diante do Rubro-Negro, neste domingo, para confirmarem a vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores.

“Temos que manter a seriedade. Dá a impressão de que a vaga está bem próxima, mas tudo pode acontecer. Domingo é um confronto direto. Espero que a equipe busque o resultado para garantirmos a vaga direta na fase de grupos” disse Luiz Felipe.

O zagueiro, inclusive, terá um companheiro diferente contra Fla. Com Lucas Veríssimo suspenso e David Braz ainda fora por conta de entorse no joelho direito, o argentino Fabián Noguera será o defensor titular neste domingo.

Além disso, o também ‘hermano’ Emiliano Vecchio seguirá no time na vaga do afastado Lucas Lima. De resto, a principal novidade do Peixe será a entrada do jovem zagueiro Matheus Guedes no banco de reservas. O jovem de 17 anos faz parte do time sub-20 e participou da última Copinha com o alvinegro.

“O Noguera é um cara que é sensacional, que treina todos os dias, até mais do que todos. Está tendo sua oportunidade. Cabe a ele aproveitar ou não. Além disso, Matheus Guedes (zagueiro do sub-20) está indo para o banco. Gustavo Henrique e Braz estão machucados. Temos três zagueiros à disposição. Vamos ao Rio de Janeiro muito preparados para que a gente possa fazer uma boa partida”, afirmou o técnico Elano.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SANTOS

Local: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26 de novembro de 2017, domingo

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC/FIFA) e Carlos Berkenbrock (SC)

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Réver, Rhodolfo e Renê; Willian Arão, Gustavo Cuéllar e Diego; Mancuello, Lucas Paquetá e Felipe Vizeu

Técnico: Reinaldo Rueda

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Fabián Noguera e Jean Mota; Alison, Renato e Vecchio; Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira.

Técnico: Elano