Santos sofre com expulsão, mas vence o Avaí na Ressacada

O Santos sofreu, mas venceu o lanterna Avaí por 2 a 1 nesta quarta-feira, na Ressacada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Eduardo Sasha e Marinho. João Paulo descontou para o Léo.

O Peixe começou bem a partida, abriu 2 a 0 com certa facilidade e “sentou” na vantagem. O Avaí cresceu, diminuiu ainda no primeiro tempo e pressionou depois da expulsão de Gustavo Henrique, aos 17 minutos na etapa final. No fim, Léo foi expulso e deixou ambas as equipes com 10.

O Santos segue na terceira colocação, agora com 61 pontos, perto da vaga direta na Libertadores da América em 2020. O Avaí segue na última colocação, com 17.

O Peixe volta a campo para enfrentar o Goiás no sábado, em Goiânia. O Avaí visitará o Botafogo na segunda-feira, no Rio de Janeiro.

O JOGO

O Santos controlou o jogo desde o primeiro minuto e aproveitou bem as chances para abrir 2 a 0 diante do Avaí no placar do Estádio Ressacada.

Aos 8 minutos, em escanteio ensaiado, Carlos Sánchez bateu rasteiro, Felipe Jonatan fez o corta-luz e Marinho bateu fraco. Eduardo Sasha aproveitou a sobre para vencer Lucas Frigeri.

No minuto 23, Marinho recebeu pela direita e, na sua tradicional jogada, cortou para a esquerda, driblou e bateu bonito de fora da área. Gol semelhante ao da vitória sobre o Botafogo.

O gol, porém, “fez mal” ao Peixe. Os visitantes recuaram e viram o Avaí crescer. Aos 34, João Paulo acertou um lindo chute de longe para diminuir. Cinco minutos depois, Jonathan teve chance de empatar e parou em Everson.

“Não está acontecendo nada. Depois de fazer os gols, não mantivemos a mesma intensidade. Temos que ouvir Sampaoli e voltar 110%”, disse Marinho, ao Premiere, antes de ir para o vestiário.

SEGUNDO TEMPO

O Santos seguiu mal nos 45 minutos finais, mas via o Avaí esbarrar na sua falta de criatividade. E no minuto 17, o jogo virou um drama para o Peixe. Diego Pituca errou e cedeu contra-ataque. Gustavo Henrique vacilou na marcação e teve de expulsar Jonathan, que só pararia no gol. Expulsão para o zagueiro do Alvinegro.

O Santos se fechou na defesa e o cenário mudou completamente para o Avaí. Aos 26, Vinicius cruzou rasteiro e Gegê, livre, furou na marca do pênalti. No minuto 38, Vinicius Araújo foi travado na hora H por Lucas Veríssimo na pequena área. Logo na sequência, Léo recebeu o segundo cartão amarelo e os dois times ficaram com 10.

Os visitantes “furaram a bola” nos minutos finais e garantiram mais três pontos. Terceira vitória consecutiva do Peixe no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Avaí 1 x 2 Santos

Data: 6 de novembro de 2019 (quarta-feira)

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Público: 4820

Cartões amarelos: AVAÍ: Luanderson, Léo, Richard Franco, Igor Fernandes e Gegê; SANTOS: Gustavo Henrique e Luiz Felipe

Cartão vermelho: AVAÍ: Léo; SANTOS: Gustavo Henrique

GOLS:

Avaí: João Paulo, aos 34 minutos do 1T;

Santos: Eduardo Sasha e Marinho, aos 8 e 23 minutos do 1T.

AVAÍ: Lucas Frigeri, Eduardo Kunde, Betão e Zé Marcos (João Paulo); Léo, Luanderson (Gegê), Pedro Castro, Richard Franco, Julinho (Vinícius Araujo) e Igor Fernandes; Jonathan

Técnico: Evando Camillato

SANTOS: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez (Derlis González) e Felipe Jonatan (Alison); Marinho, Soteldo (Luiz Felipe) e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli