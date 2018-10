Santos recebe Fluminense reserva em duelo pela Libertadores

Em um confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores, Santos e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe, que vem de empate por 2 a 2 com o Internacional no Rio Grande do Sul, é o sétimo colocado com 43 pontos, três a menos que o Atlético-MG, que fecha a zona de classificação para o torneio continental. Já o Tricolor, que derrotou o próprio Galo por 1 a 0 no domingo passado, tem quarenta pontos, porém, teve um baque no meio de semana, ao não conseguir mais do que no 1 a 1 com o Nacional do Uruguai, em casa, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Como a volta será na próxima semana, os cariocas usarão um time alternativo.

Cuca, técnico do Santos, falou sobre o jogo de seis pontos na Vila.

“Agora nós vamos ter uma decisão por rodada na nossa luta para conquistarmos a vaga na Copa Libertadores. A primeira delas será contra o Fluminense e precisamos ganhar, ainda mais em nossa casa”, disse o treinador.

“Temos condições de fazer uma grande reta final de Campeonato Brasileiro e conquistarmos a vaga na Copa Libertadores, que estamos conseguindo disputar nas últimas temporadas. Precisamos fazer nossos melhores oito jogos da carreira. A nossa primeira decisão será contra o Fluminense e é um jogo que temos que dar o nosso melhor. Temos que fazer o jogo perfeito”, afirmou o goleiro Vanderlei.

O Fluminense também sonha com a Libertadores, mas por conta da Copa Sul-Americana, colocou o jogo em segundo plano. O técnico Marcelo Oliveira, porém, se mostra otimista com a possibilidade de somar pontos mesmo com reservas.

“Infelizmente não é o ideal, mas é aquilo que o calendário acaba impondo. Jogamos uma partida muito desgastante na quarta, depois temos um jogo fora de casa no sábado e em seguida uma viagem desgastante para o Uruguai para uma decisão. Não resta outra alternativa”, explicou Marcelo.

Em termos de escalação, o Santos perdeu a sua zaga considerada titular, composta por Luiz Felipe e Gustavo Henrique, que foram advertidos com o terceiro cartão amarelo contra o Internacional. Assim, Lucas Veríssimo e Robson Bambu vão compor o setor.

O Fluminense dará oportunidade a atletas que não estão atuando como o zagueiro Frazan, o volante Aírton, o meia Daniel e o atacante Junior Dutra. O zagueiro Gum, que sofreu um trauma no joelho direito no meio de semana, já não jogaria.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, as duas equipes se enfrentaram no Maracanã, no Rio de Janeiro, e naquela ocasião o Santos ganhou por 1 a 0. Bruno Henrique fez o único gol do duelo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X FLUMINENSE

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 27 de outubro de 2018 (Sábado)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Eder Alexandre (SC)

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Robson Bambu e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Rodrygo, Gabigol e Bruno Henrique

Técnico: Cuca

FLUMINENSE: Júlio César, Igor Julião, Frazan, Paulo Ricardo e Marlon; Aírton, Dodi, Daniel e Marcos Júnior; Bryan Cabezas e Júnior Dutra

Técnico: Marcelo Oliveira