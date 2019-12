Santos quer Orejuela, do Cruzeiro, mas salário atrapalha

“Sempre gostei de estar no Cruzeiro, me senti bem desde que cheguei. O pessoal gosta de mim e sempre me tratou bem. Mas seja o que Deus quiser, quero jogar outro ano no Brasil. Se é ficar no Cruzeiro, vou aceitar e vou lutar para que o clube esteja onde sempre tem que estar”, completou.

O principal empecilho no Santos não seria os quase R$ 7 milhões para compra, valor considerado “aceitável”, mas o salário. Orejuela recebe como Cueva e o Peixe quer diminuir a folha.

O Peixe contratou Madson em troca por Victor Ferraz e tem Pará para a posição. Mesmo assim, Orejuela segue no radar e tem a situação monitorada por poder atuar em outras funções no meio-campo.