Santos pede alto e esfria interesse do Cruzeiro em Jobson

O Santos esfriou o interesse do Cruzeiro ao pedir alto para vender Jobson. De acordo com o presidente José Carlos Peres, o Peixe só negocia em definitivo por R$ 20 milhões, cinco vezes mais em relação ao investido para tirar o volante do Red Bull Brasil.

O Alvinegro não quer emprestar o jogador, mesmo com a falta de espaço no comando do técnico Jorge Sampaoli. A Raposa cogita comprar Jobson, mas por valor nem perto do exigido pelo presidente Peres.

Jobson era visto pelos mineiros como “oportunidade no mercado”. Destaque do Campeonato Paulista pelo Red Bull Brasil, o atleta não atuou um minuto sequer com Sampaoli. O Cruzeiro quis o atleta antes do acerto com o Peixe por cerca de R$ 4 milhões.

Os representantes também não gostam da ideia de um empréstimo por causa do risco de Jobson seguir sem sequência de jogos no segundo semestre, quando as equipes tendem a ter escalações definidas.

Jobson chegou ao Santos e, de acordo com Jorge Sampaoli, não se adequou ao sistema de jogo. Quem acompanha os treinamentos vê bom desempenho do volante e não entende a falta de chances. O contrato vai até 15 de abril de 2024.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com