Santos ensaia trocas, enquanto São Paulo deve manter time no clássico

Brigando por objetivos distintos no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Santos entram em campo neste sábado, às 19h(de Brasília), no Pacaembu, precisando da vitória para se manterem firme na busca por suas metas no torneio. O Peixe, que ainda sonha com o título, deve ter mudanças na escalação para a partida. Já o Tricolor, que luta para se distanciar de vez da briga contra o rebaixamento, manterá sua base.

Feliz com o que viu na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo, o técnico Dorival Júnior não deve realizar mudanças para o clássico San-São. Com a manutenção de Edimar e Jucilei nos lugares de Júnior Tavares e Lucas Fernandes, respectivamente, o São Paulo deve vir a campo com Sidão; Eder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Cueva e Marcos Guilherme; Lucas Pratto.

Pelo lado santista, a situação é diferente. Com isso, algumas dúvidas aparecem para o técnico Levir Culpi no momento de escalar o time. Uma das certezas é que o versátil Jean Mota seguirá na lateral esquerda após a polêmica envolvendo Zeca, que entrou com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo rescisão de contrato com o Santos e não deve mais atuar pela equipe.

O técnico Levir Culpi, porém, tem outras decisões a tomar. Recuperado de uma lombalgia, Victor Ferraz deve retornar à lateral direita no lugar de Daniel Guedes. Outros dois que voltam após um período fora do time titular devido a lesões são o atacante Bruno Henrique e o volante Renato. Por último, ainda há uma dúvida tática. Pensando em uma formação mais conservadora com três jogadores de marcação no meio-campo, Alison pode entrar no lugar de Copete. A tendência, porém, é que o atacante colombiano seja mantido na equipe.

O Santos deve ir campo com Vanderlei; Victor Ferraz (Daniel Guedes), Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Matheus Jesus, Renato e Lucas Lima; Copete (Alison), Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.