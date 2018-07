Santos enfrenta a Chapecoense fora de casa para “iniciar” segundo semestre

O Santos enfrentará a Chapecoense neste domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, para “iniciar” o segundo semestre. Após a pausa para a Copa do Mundo da Rússia, o Peixe perdeu para o Monterrey e empatou com o Querétaro, em amistosos no México, e, só somou um ponto no clássico contra o Palmeiras, na última quinta-feira, no Pacaembu.

Com o técnico Jair Ventura sempre pressionado, o alvinegro precisa vencer a Chape em busca de paz e de melhor colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Os santistas ocupam a 15ª colocação.

Ainda sem Carlos Sánchez e Bryan Ruiz à disposição, Jair contará com o retorno de Diego Pituca, que estava suspenso diante do Palmeiras. Alison é desfalque certo por causa do terceiro cartão amarelo. Rodrygo, com uma contusão no joelho direito, é dúvida.

“O trabalho é bom, estamos treinando forte, nos esforçando, mas precisamos transformar tudo isso em vitória. Pela situação que estamos, todos os jogos são importantes e precisamos vencer. Não adianta jogar bem e perder”, disse o goleiro Vanderlei, em entrevista coletiva.

A Chape, uma posição à frente do Santos, com um ponto a mais (15×14), voltou do recesso também com um empate, 1 a 1 contra o Bahia, na Arena Condá. Os donos da casa terão mais uma oportunidade como mandante para vencer.

O técnico Gilson Kleina conta com Agustín Doffo. O meia argentino teve o nome publicado no BID e pode fazer sua estreia oficial depois de entrar em campo em amistoso contra o San Lorenzo.

O zagueiro Douglas, titular no primeiro semestre, também voltará a atuar. Ele não enfrentou o Bahia por causa de problemas na documentação.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Santos

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: 20 de julho de 2018, domingo

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

CHAPECOENSE: Jandrei, Eduardo, Luiz Otávio, Douglas e Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo, Luiz Antônio (Doffo) e Canteros; Bruno Silva e Wellington Paulista.

Técnico: Gilson Kleina

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Diego Pituca, Jean Mota e Rodrygo (Léo Cittadini); Gabigol, Bruno Henrique e Eduardo Sasha

Técnico: Jair Ventura