Santos e São Paulo fazem clássico de opostos na Vila Belmiro

A partir das 19 horas (de Brasília) deste domingo, Santos e São Paulo se enfrentarão na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico paulista opõe dois times em lados distintos na tabela. Enquanto o Peixe busca a vitória para entrar no G4, o Tricolor quer surpreender na casa do rival para sair da zona de rebaixamento.

Mesmo com dois jogos seguidos sem vitória no Brasileirão (derrota para Sport e empate com o Atlético-GO), o alvinegro vem embalado após bater o Atlético-PR por 3 a 2, no Paraná, na última quarta-feira, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Com 17 pontos e ocupando a quinta colocação no torneio nacional, o Santos precisa da vitória no clássico para não se afastar dos líderes. E para isso, o atacante Bruno Henrique quer que o “Peixe da Libertadores” entre em campo no domingo.

“Sabemos da nossa qualidade, mas o Brasileirão é diferente da Libertadores. Lá tem mais times de qualidade, que não esperam só por um erro do adversário. Jogam e deixam jogar, diferentemente do Brasileiro. Todos vêm na Vila com retranca, por uma bola, para sair no contra-ataque. É isso que está acontecendo no Brasileiro. A equipe do São Paulo não vem bem no campeonato. E a gente tem a força de jogar dentro de casa”, afirmou o santista.

“É um jogo decisivo, que pode deixar a gente na parte de cima da tabela. Estamos focados em busca dos três pontos. Queremos vencer o São Paulo para espantar esse espírito ruim de não vencer clássico, não vencer na Vila. Temos que vencer”, acrescentou.

E com relação ao time que entra em campo no clássico, o técnico Levir Culpi não deve fazer grandes alterações. Ainda sem contar com Zeca e Ricardo Oliveira, o comandante deve manter a mesma equipe que venceu o Furacão na última quarta-feira, com Jean Mota improvisado na lateral-esquerda e Kayke na função de centroavante.

No São Paulo, o clima é de incerteza e desconfiança. Com 11 pontos, a equipe ocupa o 17º lugar e não vence há um mês ou seis rodadas, vindo de derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no último domingo. O resultado, inclusive, foi o estopim para a diretoria tomar a decisão de demitir Rogério Ceni um dia depois.

Apesar da situação delicada do time, o San-São é visto no Morumbi como uma ótima oportunidade para o Tricolor reagir na competição e retomar o caminho das vitórias. “É a partida ideal para mudarmos todo o cenário. Gosto de jogar esse tipo de jogo, um clássico contra um clube que joga em sua casa. Se vencermos, vamos espantar essa crise e conseguir uma sequência muito boa”, avaliou Petros.

O volante fará a sua segunda partida com a camisa tricolor. Outros dois recém-contratados, Robert Arboleda e Jonatan Gomez também podem aparecer na formação titular. Em um provável 4-3-3, o equatoriano deve formar miolo de zaga com Rodrigo Caio, ao passo que o argentino tem chance de tomar a vaga de Cueva, que está em baixa no time. Há a possibilidade, contudo, de os dois meias começarem jogando.

A escalação não pode ser confirmada tendo em vista que Pintado fechou todos os treinos táticos da semana. O auxiliar comandará o São Paulo interinamente porque Dorival Júnior só assumirá a equipe em definitivo na segunda-feira, o que não impede o técnico de passar informações sobre seu ex-clube para a comissão tricolor.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SÃO PAULO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 9 de julho de 2017, domingo

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Sandro Meira Ricci (SC-Fifa)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse (ambos de SP-Fifa)

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Jean Mota; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke

Técnico: Levir Culpi

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Araruna, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, Wesley e Petros; Marcinho, Lucas Pratto e Cueva (Gomez)

Técnico: Pintado (interino)

*Correspondente de Santos