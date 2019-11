Santos e Palmeiras lutam por recorde histórico no Campeonato Brasileiro

Santos e Palmeiras não podem mais ser campeões brasileiros. Com o título já assegurado pelo Flamengo, a disputa dos paulistas ficou para o segundo lugar. Além da colocação, alvinegros e alviverdes ainda tem como bater um recorde histórico: a melhor campanha de um vice-campeão nos pontos corridos.

As duas equipes somam 68 pontos com quatro partidas restantes e não precisam de muito para superar a marca. A melhor campanha de um segundo colocado até agora foi a do Flamengo de 2018, que chegou aos 72 pontos, com 21 vitórias.

Para garantir o recorde, Santos e Palmeiras precisam vencer um jogo e empatar mais dois para chegar nos 73.

Caso acumule mais quatro pontos e empatem em 72, o Santos ainda terá chance, desde que tenha vencido uma partida. Santistas empatariam o número de vitórias do Fla, 21, e o desempate iria para o saldo de gols. A equipe de Sampaoli tem saldo de 23, contra 30 dos flamenguistas de 2018.

Já o Palmeiras não tem chance de ter a melhor campanha em caso de empate de pontos. Isso porque o Alviverde chegaria a 20 vitórias e perderia para os cariocas no critério de desempate.