Santos e Corinthians fazem duelo do maior x pior finalizador do Brasileirão

Santos e Corinthians têm estilos de jogo diferentes. O Peixe tem as linhas adiantas, ataca com oito jogadores e não teme o contra-ataque. O Timão é pragmático, sofre poucos gols e é especialista em aproveitar erros dos adversários. E essa diferença se sustenta nas estatísticas do Footstats.

O Santos é quem mais finaliza no Campeonato Brasileiro: 124 no total, média def 15,5 por partida, e 46% dos chutes vão na direção da meta adversária. O Peixe tem 11 gols marcados na competição.

O Corinthians é quem menos finaliza no Brasileirão: 61 no total, média de 8,7 por jogo, e 37,7% dos chutes são corretos. O Timão marcou sete vezes no campeonato.

Santos e Corinthians terão o quinto duelo de 2019 nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileirão. Antes, cada equipe venceu o jogo e houve dois empates. O Timão eliminou o Peixe na semifinal do Campeonato Paulista.

Com poucos gols pelo número de finalizações, o Santos é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. O Corinthians ocupa a 10ª colocação, com 12.

