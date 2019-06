Santos e Athletico se unem por liberação de Rodrygo e Renan Lodi na CBF

Santos e Athletico conversam em busca da resolução de um problema em comum: a impossibilidade de escalar Rodrygo e Renan Lodi nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Peixe enfrenta o Atlético-MG, quinta-feira. Na quarta, o Furacão receberá o Fortaleza.

A dupla foi convocada pela CBF para a seleção olímpica, não se apresentou e a desconvocação não ocorreu, mesmo com o fim do prazo para inscrição para o Torneio de Toulon. Assim, ambos não atuaram pelo Campeonato Brasileiro no último fim de semana pelo temor de punição.

Peixe e Furacão estão em contato com a CBF pela desconvocação – que não deve ocorrer. A alternativa é buscar resguardo no STJD ainda nessa terça-feira.

Os clubes tentam uma autorização do Superior Tribunal de Justiça Desportiva para escalar os jogadores. Se o aval não ocorrer, Santos e Athletico querem saber quais seriam as possíveis punições – financeira ou desportiva, com perda de pontos, para avaliar a escalação.

Se Rodrygo e Lodi continuarem impossibilitados de atuar, eles podem ter se despedido sem aviso prévio. O santista enfrentou o Internacional, ficou fora contra o Ceará e perderia os jogos diante do Atlético-MG (Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro) e Corinthians (Brasileirão) antes de ir para o Real Madrid. O atleticano atuou contra o River Plate-ARG e foi desfalque diante do Fluminense. Ele é alvo do Atlético de Madrid e deve ser negociado durante a janela internacional de transferências.

