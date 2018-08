Santos aposta na defesa para superar ‘trauma’ contra o Vasco

Após a traumática eliminação nas oitavas de final da Libertadores da América para o Independiente-ARG, o Santos visita o Vasco neste sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É um jogo de “seis pontos”. Os clubes têm a mesma pontuação na tabela – 24 pontos -, e ocupam 14ª e 15ª colocação respectivamente, com um compromisso a menos disputado na competição. O resultado afasta ou aproxima um time da zona do rebaixamento.

“É muito importante distanciar, há confiança maior. E se conseguirmos vitória, pensamos em outros planos. Jogo fará diferença de planejamento. Luta contra o rebaixamento ou encostar no grupo Libertadores. Pode ser seis, sete ou até oito (classificados)”, disse Cuca, treinador do Santos.

Para superar os cariocas, o Peixe aposta na defesa. A equipe não sofre um gol há quatro partidas: Sport, Bahia e Independiente (2). Cinco gols foram marcados nesse período. E Cuca terá um grande desafio para manter o bom desempenho.

Lucas Veríssimo e Luiz Felipe estão no departamento médico por conta de lesões musculares. Robson Bambu será titular ao lado de Gustavo Henrique no Rio de Janeiro. Alison, único volante de contenção, terá que se esforçar ainda mais à frente dos defensores.

“É muito importante nosso time não tomar gols. Isso é um trabalho que vem sendo muito bem feito. A marcação já começa dos atacantes. É muito importante manter essa regularidade para que a gente não sofra gols. Estamos jogando com as linhas próximas e isso ajuda muito. Teremos mais um jogo difícil contra o Vasco, eles terão o apoio da torcida deles. Mas estaremos preparados para nos defender e também atacar”, disse o camisa 5.

O Vasco contará com Alberto Valentim como técnico pela primeira vez no Rio de Janeiro. Ele pede evolução da equipe e quer coragem diante do Santos.

“A nossa ideia é melhorar e fazer o time do Vasco jogar o máximo possível no campo do adversário, com a posse de bola, a valorizando e tentando encontrar os espaços. Mas com organização tática e sem se expor”, disse Valentim.

A equipe carioca não contará com o retorno do lateral-esquerdo Ramon. O defensor se recuperou do edema na coxa direita, mas ainda não tem condições de jogar os 90 minutos e não foi relacionado. No entanto, o meia Wágner, poupado contra o Furacão por apresentar risco de lesão, e o atacante argentino Maxi López, que cumpriu suspensão contra os paranaenses por causa de acúmulo de cartões amarelos, estão à disposição. Henrique, Andrey e Andrés Rios devem perder vaga.

FICHA TÉCNICA

VASCO X SANTOS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1 de setembro de 2018 (Sábado)

Horário: 19h(de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VASCO: Martín Silva, Lenon, Luiz Gustavo, Bruno Silva e Henrique; Leandro Desábato, Yago Pikachu, Raul e Wágner; Vinícius Araújo e Maxi López

Técnico: Alberto Valentim

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Derlis González, Rodrygo e Gabigol

Técnico: Cuca