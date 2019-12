Santos anuncia troca entre Victor Ferraz e Madson, do Grêmio

O Santos anunciou no fim da tarde deste sábado a contratação do lateral-direito Madson, do Grêmio, em acordo por três temporadas.

O Tricolor Gaúcho ganha Victor Ferraz em troca. O capitão do Peixe entende o momento como fim de um ciclo e pediu para ser negociado.

O Alvinegro tentou envolver outro jogador na negociação, como o volante Michel, mas, a princípio, não foi atendido. Madson disputará posição com Pará em 2020, enquanto Ferraz chega com status de titular no Sul.

Madson é o segundo reforço do Santos para a próxima temporada. Raniel, ex-São Paulo, foi o primeiro anunciado, em troca por Vitor Bueno.