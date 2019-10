Sampaoli corrige escalação, e Santos vence o Ceará de virada na Vila

O Santos venceu o Ceará por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Vozão foi marcado por Lima. Eduardo Sasha e Gustavo Henrique viraram para o Peixe.

O Alvinegro entrou em campo sem laterais e a formação não funcionou. Jorge Sampaoli colocou Pará e Jorge nos lugares de Jobson e Luan Peres na etapa final e a equipe melhorou.

Com a vitória, o Santos segue na terceira colocação, com 51 pontos, a dois do Palmeiras e a 10 do Flamengo. Os rivais também venceram na rodada. Ceará é o 16º, com 26.

Na próxima rodada, o Peixe visita o Atlético-MG, no domingo. O Vozão enfrenta o Bahia, segunda-feira, no Pituaçu.

O JOGO

O Santos começou bem, com todos os jogadores no campo de ataque como de costume, mas aos poucos o Ceará equilibrou a partida, cedeu poucos espaços e o Peixe só assustou em finalizações de longe de Tailson, Sánchez e Luan Peres.

No minuto 17, na primeira boa chegada do Ceará, Lima fez um golaço de fora da área. Diego Pituca errou na origem do lance, Jobson deu bote errado e Lucas Veríssimo, sozinho contra dois, não conseguiu interceptar.

O Ceará cresceu após abrir o placar e terminou a primeira etapa muito melhor. Aos 24, Samuel Xavier bateu mascado e quase encobriu Everson. O Peixe saiu para o intervalo vaiado.

SEGUNDO TEMPO

O Ceará voltou para a etapa final como na inicial: marcando bem e perigoso nos contra-ataques. Aos 4, Felipe Baxola arriscou de fora da área e Everson fez grande defesa.

O técnico Jorge Sampaoli corrigiu a escalação, colocou Pará e Jorge em campo e o Santos melhorou. No minuto 10, Sánchez cruzou na cabeça de Sasha. O atacante deixou Diogo parado para empatar.

O jogo passou a ficar favorável aos donos da casa e Tailson, aos 14, quase virou. A bola sobrou na entrada da área e o atacante bateu raspando a trave. No minuto 33, Soteldo cruzou e Gustavo Henrique cabeceou perto.

Aos 38 minutos, a pressão funcionou. Sánchez deu outra assistência para Gustavo Henrique virar, de cabeça. O Santos não fez um jogo brilhante, mas o suficiente para vencer. O reconhecimento do erro de Jorge Sampaoli na escalação surtiu efeito.

FICHA TÉCNICA

Santos 2 x 1 Ceará

Data: 17 de outubro de 2019 (quinta-feira)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

Público e renda: 7.804/R$ 305.445,00

Cartões amarelos: Santos: Carlos Sánchez, Jobson e Gustavo Henrique. Ceará: William Oliveira, Thiago Galhardo, Samuel Xavier e Fabinho

GOLS

Santos: Eduardo Sasha e Gustavo Henrique, aos 10 e 38 minutos do 2T;

Ceará: Lima: aos 17 minutos do 1T.

SANTOS: Everson, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luan Peres (Jorge); Carlos Sánchez, Jobson (Pará), Evandro (Jean Mota) e Diego Pituca; Tailson, Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

CEARÁ: Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho (Valdo), Pedro Ken, William Oliveira e Felipe Baixola; Thiago Galhardo (Juninho Quixadá) e Lima (Bergson)

Técnico: Adilson Batista