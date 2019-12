Sampaoli cita Flamengo e explica “não” para Palmeiras e Santos

O técnico Jorge Sampaoli concedeu uma rara entrevista na noite desta segunda-feira, na Espanha, para a Agência EFE, e falou sobre o “não” para Santos e Palmeiras.

O treinador explicou a diferença para o Flamengo nesta temporada durante as justificativas.

“Tivemos um grande ano, no qual conseguimos a maior quantidade de pontos da história do clube, onde saímos vice-campeões e estivemos muito perto de conquistar o objetivo. Nos classificamos para a Libertadores. Para o próximo ano, o clube tinha uma transição que não permitia fazer coisas importantes na Libertadores ou no torneio local e decidimos cortar o vínculo. O melhor para o Santos e para mim, ao não coincidir com as posturas, é que cada um siga seu caminho”, disse Sampaoli, durante premiação do jornal Sport, antes de falar sobre o Palmeiras.

“Não chegamos a um acordo nem no econômico nem nas posturas esportivas. O Flamengo se distanciou muito em referência aos demais. Minha ideia de ficar no país era para brigar pelo Brasileiro. Não deu certo”, afirmou.

Por fim, Sampaoli despistou sobre o futuro. A seleção equatoriana tem interesse e o argentino gostaria de dirigir o Flamengo se Jorge Jesus não permanecer.

“Não sei. Onde o futebol disser, onde eu esteja perto do que minha expressão futebolística me faça feliz dentro de um campo de jogo. No lugar onde esteja, seguramente, serei feliz”, concluiu.

