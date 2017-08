Romero segue com lesão e não encara o Atlético-MG nesta quarta

O atacante paraguaio Ángel Romero não retornará ao time do Corinthians no jogo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no estádio do Mineirão. O jogador, que já havia perdido as duas últimas partidas por conta de um edema no músculo adutor da coxa direita, não conseguiu curar a contusão e, após uma reavaliação na tarde desta segunda-feira, foi descartado para o embate em Belo Horizonte.

“Romero está fora”, comentou o técnico Fábio Carille, durante o evento de lançamento do livro “Primeira Força”, feito pelo fotógrafo do clube, Daniel Augusto Jr. O treinador esclareceu que a expectativa, porém, é pela utilização de Clayson, que deixou a partida contra o Flamengo, no último domingo, com cãimbras e muito cansado. Ele deve treinar nesta terça-feira, único trabalho da comissão com a equipe que atuará frente aos atleticanos.

Outro que não deve encarar os mineiros é Marquinhos Gabriel, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda também diante dos cariocas. O camisa 31, que é o primeiro substituto para Jadson, também machucado, deve dar lugar mais uma vez a Giovanni Augusto. O armador, que foi vaiado pela torcida contra o Rubro-Negro, foi bancado pela comissão técnica, que tratou a oscilação de desempenho como normal para um atleta que não atuou tanto em 2017.

Além das baixas mais recentes, Carille também não poderá contar com Pablo, em recuperação de um estiramento muscular na coxa direita, e Jadson, que trata duas fraturas nas costelas. Na defesa, Pedro Henrique segue como a opção do comandante, assim como ocorreu nas últimas oportunidades.

Dessa forma, o time titular do Alvinegro que vai a campo tem Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Clayson; Jô. Com 41 pontos, o Timão é líder do Campeonato Brasileiro e já assegurou a conquista simbólica do primeiro turno da competição.