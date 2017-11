Rodriguinho já não demonstra empolgação com Europa e Seleção

O meia Rodriguinho foi protagonista do time do Corinthians na temporada de 2017, sendo o principal jogador da final do Campeonato Paulista e nome importante na corrida em busca do título do Campeonato Brasileiro. Tudo isso depois de suas primeiras chances na Seleção Brasileira e de quase ser negociado para o Fenerbahce-TUR, possibilidades que já não parecem ser alvos do meio-campista.

“Tenho contrato até o final de 2019, muito feliz, ano excepcional, esperamos que próximo também seja de glórias”, disse o atleta, que ficou contrariado ao não ser vendido para os turcos, ainda em janeiro, por determinação do presidente Roberto de Andrade.

Meses depois, no entanto, com o contrato já renovado e recebendo um salário incrementado pelo interesse do exterior, ele admite que a saída já não é algo tão real. Aos 29 anos, ele acredita que o melhor caminho é seguir sua caminhada no Parque São Jorge.

“Só sairia se fosse coisa boa para clube para mim também, mas estou com a cabeça completamente focada em cumprir contrato”, avaliou o armador, autor de três gols e sete assistências no Brasileiro deste ano. O desempenho recente, no entanto, não lhe parece uma credencial suficiente para jogar a Copa do Mundo.

“É complicado porque há jogadores na minha frente (na preferência do técnico). Tite sempre foi muito coerente nas coisas que faz”, comentou o atleta, que trabalhou com o treinador da Seleção por um curto período em 2013, completado em 2015 e 2016, antes da ida do comandante para a Amarelinha.

Neste ano, ele atuou no amistoso contra a Colômbia, em janeiro, depois teve a chance de encarar um duelo amigável diante da Austrália, em junho. “Tive minha oportunidade e não consegui uma crescente, como se esperava, por isso não vieram as convocações. Outros estão à minha frente, então por isso ele acabou escolhendo esses jogadores”, concluiu Rodriguinho.