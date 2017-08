Rodriguinho exalta atuação do Corinthians e ajuda dos reservas

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Corinthians conseguiu mais uma vitória fora de casa na noite desta quarta-feira, derrotando o Atlético-MG por 2 a 0 no estádio do Mineirão, mas dessa vez com alguns ingredientes adicionais. Sem quatro atletas machucados e com Guilherme Arana e Maycon atuando no limite físico, o meia Rodriguinho, autor do segundo gol, fez questão de exaltar a ajuda dos suplentes.

“A gente fala isso desde o começo, internamente, para todo mundo se preparasse para que, na hora que tivesse oportunidade, desse conta do recado. A gente tem um grupo muito bom e tem dado essa resposta na hora que precisa. É isso que a gente está mostrando”, afirmou o armador.

Em campo, Carille teve de contar desde o início com Pedro Henrique, substituto de Pablo, Clayson, que entrou na vaga de Romero, e Giovanni Augusto, acionado devido às ausências de Jadson e Marquinhos Gabriel. Todos os que não jogaram, por sinal, estão machucados.









A participação mais marcante foi a de Clayson, que foi boa opção pelo lado esquerdo, desafogando as jogadas do time sempre que necessário, além de ter dado belo passe para o próprio Rodriguinho deixar Leonardo Silva no chão e fazer o segundo gol do Timão.

A jogada, por sinal, pareceu calculada pelos corintianos, que se fecharam bastante após abrirem o placar ainda no primeiro tempo, com Jô. Depois de algumas escapadas, o Timão conseguiu já próximo dos 40 minutos fazer o tento que decidiu o triunfo.

“Depois que fizemos o gol tivemos uma postura mais defensiva, sabendo que a equipe do Atlético-MG tem bastante qualidade na frente. Críamos algumas oportunidades, Victor fez grandes defesas, mas conseguimos fazer o segundo e decidir”, concluiu.