Bambu tenta quebrar pré-contrato com o Atlético-PR para ficar no Santos

Robson Bambu tem um pré-contrato assinado com o Atlético-PR, mas deseja rompê-lo para permanecer no Santos. O acordo atual é válido até o dia 10 de novembro.

O acerto com o Furacão foi feito no início do semestre, antes do técnico Cuca dar chances e o zagueiro se tornar titular. Agora, além do novo status no Peixe, o jovem de 20 anos quer ficar para receber um salário maior do que o assinado com os paranaenses.

A negociação com o Atlético para a quebra do pré-contrato é vista como difícil, mas não impossível. O alvinegro conta com a força de Bambu e do seu empresário por um final feliz.

Robson Bambu foi titular pela primeira vez no dia 2 de setembro, na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O garoto se destacou e foi mantido pela comissão técnica.

Bambu se recupera de lesão muscular de grau 1 na coxa direita e será desfalque contra o Vitória, nesta sexta-feira, em Salvador, pela 28ª rodada do Brasileirão. A expectativa é de retorno diante do Corinthians, dia 13, no Pacaembu.