Resultados não ajudam e São Paulo volta à zona de rebaixamento

Durou pouco a estadia do São Paulo fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com os resultados do complemento da 27ª rodada nesta quinta-feira, o Tricolor caiu três posições e foi parar no 17º lugar, com 31 pontos ganhos, voltando a figurar entre os quatro últimos colocados da competição.

Derrotado pelo Atlético-MG nesta quarta, o time treinado por Dorival Júnior manteve-se no 14º lugar. Para não retornar ao grupo de descenso, passou a torcer contra Fluminense (31), Ponte Preta (31) e Sport (30), que entraram em campo simultaneamente nesta tarde.

No entanto, o Tricolor carioca e a Macaca empataram por 1 a 1 com Flamengo e Santos, respectivamente, e os pernambucanos derrotaram o Vitória em Salvador. Dessa forma, o São Paulo foi ultrapassado pelos três rivais diretos: o Sport (33) subiu para a 11ª colocação, a Ponte (32) atingiu o 15º lugar, e o Fluminense (32) ficou com a 16ª posição.

A última esperança são-paulina era o rival Palmeiras golear o Bahia (31), no Pacaembu. O Verdão, contudo, empatou por 2 a 2 e o Tricolor viu o time nordestino ficar com um ponto a mais, chegando ao 14º lugar.

O desesperado São Paulo buscará a reabilitação neste sábado, a partir das 21 horas (de Brasília), contra o Atlético-PR. Caso vença o Furacão, o Tricolor ultrapassará a Ponte Preta e deixará a zona de rebaixamento do Brasileiro, já que a equipe campineira teve o seu jogo válido pela 28ª rodada adiantado – derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro.