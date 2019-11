Renato Gaúcho brinca e pede bicho ao Flamengo por ajuda no título brasileiro

Renato Gaúcho mais uma vez cruzou o caminho do Flamengo. Depois de três confrontos recentes – sendo dois pela Libertadores recheados de polêmica e troca de declarações com o técnico Jorge Jesus -, o treinador do Grêmio agora deu uma ajuda ao Rubro-Negro. O time gaúcho venceu o Palmeiras neste domingo e garantiu matematicamente aos cariocas o título do Campeonato Brasileiro.

Desta vez, Renato Gaúcho preferiu brincar com a situação. “Podiam me dar o bicho por essa vitória, então”, comentou o comandante, sem esconder sorriso.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Para Renato Gaúcho, o sucesso do Flamengo em 2019 é incontestável. Além do Brasileirão, o Flamengo ganhou neste final de semana o título da Libertadores, vencendo o tradicional River Plate, da Argentina, em uma partida emocionante na cidade de Lima, no Peru.

“Se não fosse hoje, o Flamengo venceria (o Campeonato Brasileiro) na próxima rodada”, comentou Renato Gaúcho. “Foram merecidos os títulos por tudo o que o Flamengo fez no segundo semestre. O clube montou um grupo muito forte”, completou.