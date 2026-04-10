Remo x Vasco pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Vasco volta a campo neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina visita o Remo, no Mangueirão, em Belém (PA). A partida será às 16h30 (de Brasília).
Onde assistir Remo x Vasco ao vivo?
- TV: Globo (aberto).
- Streaming: SporTV (pago).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
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Finalizamos a nossa preparação em Belém!
Amanhã a bola rola para Remo x Vasco da Gama no Mangueirão! 💢
📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/AwpW4oWpxN
— Vasco da Gama (@VascodaGama) April 10, 2026
Como o Remo chega ao confronto?
Em má fase no Campeonato Brasileiro, o Remo precisa pontuar. Nos últimos cinco jogos do torneio, a equipe paraense venceu um, empatou um e perdeu três. Atualmente, o clube é 18º colocado da competição, com sete pontos - três a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.
Como o Vasco chega ao confronto?
Do outro lado, o Vasco espera voltar a vencer no Brasileirão. Após o bom início de Renato Gaúcho, a equipe carioca oscila, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos do torneio. O Gigante da Colina é o 12º colocado, com 12 pontos - cinco a menos que o Flamengo, primeiro time dentro do G4.
Estatísticas
Remo no Brasileirão
1 vitória, 4 empates e 5 derrotas
10 gols marcados
17 gols sofridos
Artilheiros: Gabriel Taliari, Alef Manga e Vitor Bueno (2 gols)
Vasco no Brasileirão
3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas
15 gols marcados
16 gols sofridos
Artilheiros: Thiago Mendes e Cauan Barros (3 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação do Remo
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Picco e Braga; Jajá, Alef Manga e Gabriel Taliari
Técnico: Léo Condé
Provável escalação do Vasco
Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê, Thiago Mendes e Rojas; David e Andrés Gómez
Técnico: Cuca
Arbitragem de Remo x Vasco
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
Ficha técnica
Remo x Vasco | 11ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e hora: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)
Local: Mangueirão, em Belém.
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