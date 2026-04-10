Remo x Vasco pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Vasco volta a campo neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina visita o Remo, no Mangueirão, em Belém (PA). A partida será às 16h30 (de Brasília).

Onde assistir Remo x Vasco ao vivo?

TV: Globo (aberto).

Globo (aberto). Streaming: SporTV (pago).

SporTV (pago). Tempo real: Gazeta Esportiva.

💪☀️ Finalizamos a nossa preparação em Belém! Amanhã a bola rola para Remo x Vasco da Gama no Mangueirão! 💢 📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/AwpW4oWpxN — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 10, 2026

Como o Remo chega ao confronto?

Em má fase no Campeonato Brasileiro, o Remo precisa pontuar. Nos últimos cinco jogos do torneio, a equipe paraense venceu um, empatou um e perdeu três. Atualmente, o clube é 18º colocado da competição, com sete pontos - três a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.

Como o Vasco chega ao confronto?

Do outro lado, o Vasco espera voltar a vencer no Brasileirão. Após o bom início de Renato Gaúcho, a equipe carioca oscila, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos do torneio. O Gigante da Colina é o 12º colocado, com 12 pontos - cinco a menos que o Flamengo, primeiro time dentro do G4.

Estatísticas

Remo no Brasileirão

1 vitória, 4 empates e 5 derrotas

10 gols marcados

17 gols sofridos

Artilheiros: Gabriel Taliari, Alef Manga e Vitor Bueno (2 gols)

Vasco no Brasileirão

3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas

15 gols marcados

16 gols sofridos

Artilheiros: Thiago Mendes e Cauan Barros (3 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação do Remo

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Picco e Braga; Jajá, Alef Manga e Gabriel Taliari

Técnico: Léo Condé

Provável escalação do Vasco

Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê, Thiago Mendes e Rojas; David e Andrés Gómez

Técnico: Cuca

Arbitragem de Remo x Vasco

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

Ficha técnica

Remo x Vasco | 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Mangueirão, em Belém.

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