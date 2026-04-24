Remo x Cruzeiro: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Remo e Cruzeiro se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Banpará Baenão, em Belém, Pará.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como chegam as equipes
O Remo chega para a partida após vencer o Bahia por 3 a 1 na Copa do Brasil. Apesar disso, o clube está em 19º no Brasileirão, com oito pontos. Já o Cruzeiro empatou com o Goiás por 2 a 2 pela Copa do Brasil. No Brasileiro, a Raposa é 16ª colocada, com 13 pontos.
Prováveis escalações
Remo
M. Rangel; Marcelinho, Marllon, D. Tchamba e Mayk; Z. Welison, Patrick e Zé Ricardo; Y. Pikachu, Jajá e G. Taliari.
Técnico: Léo Condé.
Cruzeiro
Otávio; K. Moraes, J. Marcelo, J. Jesus e Kaiki; L. Romero, M. Henrique e N. Villarreal; K. Arroyo, Christian e K. Jorge.
Técnico: Artur Jorge.
Arbitragem
Wilton Pereira Sampaio-GO será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Remo x Cruzeiro
Competição: Campeonato Brasileiro - 13ª rodada
Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Banpará Baenão, Belém (PA)
Transmissão: Premiere
AGORA É EM CASA! 🆚🦁
Neste sábado (25), o Rei da Amazônia entra em campo contra a equipe do Cruzeiro pela 13ª rodada do Brasileirão Série A, às 18h30, no estádio Banpará Baenão. #OReiDaAmazônia pic.twitter.com/Ik34ghXLis
— Clube do Remo (@ClubeDoRemo) April 23, 2026