Remo supera Chape com gol no fim e vence a terceira pelo Brasileirão

Neste domingo, o Remo venceu a Chapecoense por 3 a 2 na Arena Condá pela 16ª rodada do Brasileirão. Os gols do time da casa foram marcados por Neto Pessoa e Rafael Carvalheira, enquanto Jajá, Yago Pikachu e Bruno Leonardo (contra) fizeram para os visitantes.
Situação na tabela
Com o resultado, o Remo venceu a terceira na competição e agora ocupa o 18° lugar, com 15 pontos. Por outro lado, a Chapecoense segue na lanterna do Brasileiro, com nove pontos.
📋 Resumo do jogo
🟢⚪CHAPECOENSE 2 x 3 REMO 🔵⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | 16ª rodada
🏟️ Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Camilo e João Paulo (Chapecoense); Marcelinho (Remo)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum.
Arbitragem
- Árbitro: Alex Gomes Stefano
- Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Gols
- ⚽ Yago Pikachu, aos 16' do 1ºT (Remo)
- ⚽ Neto Pessoa, aos 24' do 1ºT (Chapecoense)
- ⚽ Rafael Carvalheira, aos 2' do 2ºT (Chapecoense)
- ⚽ Jajá, aos 6' do 2ºT (Remo)
- ⚽ Bruno Leonardo (contra), aos 42' do 2ºT (Remo)
🟢⚪Chapecoense⚪🟢
Anderson; Eduardo Doma (Maurício Garcez), Bruno Leonardo e João Paulo; Marcos Vinícius (João Vitor), Rafael Carvalheira, Camilo e Bruno Pacheco; Ênio (Jean Carlos), Marcinho (Italo) e Neto Pessoa (Rubens Tadeu).
Técnico: Fábio Matias
⚪🔵Remo🔵⚪
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison e Patrick (David Braga); Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Vitor Bueno (Leonel Picco) e Jajá (Diego Hernández); Alef Manga (Gabriel Poveda).
Técnico: Léo Condé
Como foi o jogo
O Remo abriu o placar logo aos 16 minutos de jogo. Em cobrança de falta, Vitor Bueno levantou para a área e Yago Pikachu, na segunda trave, completou de primeira. O empate veio aos 24, quando Bruno Pacheco avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Neto Pessoa bater no contrapé de Marcelo Rangel.
No segundo tempo, logo aos dois minutos, Neto Pessoa invadiu a área e tocou para trás. Na entrada da área, Rafael Carvalheira bateu rasteiro para virar a partida. Quatro minutos depois, Anderson saiu mal em cruzamento por baixo de Marcelinho e não conseguiu segurar a bola. Na sobra, Jajá marcou para o Remo.
Aos 43 minutos, Marcelinho recebeu pela direita e cruzou rasteiro na área. Bruno Leonardo tentou se antecipar no lance, mas acabou marcando contra o próprio patrimônio.
Próximo jogo pelo Brasileirão
Chapecoense
- Jogo: Cruzeiro x Chapecoense
- Data e horário: 24 de maio de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Mineirão
Remo
- Jogo: Remo x Athletico-PR
- Data e horário: 24 de maio de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Mangueirão