Reforços treinam juntos no Corinthians antes da viagem aos EUA

Debaixo de chuva e sob uma temperatura fria para os padrões do verão brasileiro, o Corinthians fez na manhã deste domingo, no CT Joaquim Grava, seu penúltimo preparo visando à viagem para os Estados Unidos, onde disputará a Copa Flórida. Em meio a alguns desfalques, a novidade ficou por conta da primeira vez em que os três reforços contratados para o ano até o momento, o lateral esquerdo Juninho Capixaba, o volante Renê Júnior e o atacante Júnior Dutra, terem treinado juntos.

Enquanto Dutra esteve em campo desde o primeiro dia, o defensor chegou à sua segunda movimentação ao lado dos novos companheiros. O estreante foi Renê Júnior, que resolveu seus problemas burocráticos, assinou contrato e foi liberado para vestir a camisa corintiana no gramado.

A atividade foi semelhante à realizada na sexta-feira, com uma parte do gramado sendo reservada para um trabalho setorizado, de ataque contra defesa, e outra para uma movimentação em campo reduzido. Dessa forma, Carille pôde observar mais uma vez a adaptação de Capixaba à linha de quatro defensores, uma das suas prioridades para este início de temporada na hora da montagem do time.

O ex-Bahia formou a retaguarda outra vez com Fagner, Balbuena e Pedro Henrique. Gabriel, Romero e Clayson complementaram os titulares, que tinham a missão de parar as investidas em um 7 contra 7. O outro time foi formado por Mantuan, Camacho, Moisés, Júnior Dutra, Pedrinho e Giovanni Augusto; Danilo, com destaque para a boa participação de Pedrinho, dono de dribles sobre a marcação de Gabriel e um gol em chute de fora da área.

Rodriguinho e Kazim, que também farão parte da equipe titular, ficaram no mini-coletivo, destacando-se sobre os outros companheiros. Jadson, que completa a provável formação inicial para a partida de quarta-feira, às 22h (de Brasília), contra o PSV-HOL, realizou apenas um reforço muscular na academia e não foi a campo. Outro que não apareceu foi Paulo Roberto, também em reforço, enquanto Walter e Vilson seguem entregues ao departamento médico.

O zagueiro Yago, que deixou o treinamento na quinta-feira reclamando de dores na coxa esquerda, realizou um trabalho à parte, mas provavelmente ficará fora da viagem aos EUA. A definição sobre quem estará no elenco para o torneio de pré-temporada só deve ser feita no final do dia, momentos antes do embarque. Os jogadores ainda têm uma atividade programada para a tarde antes de seguirem viagem.