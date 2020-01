O Red Bull Bragantino tem interesse em Alison, do Santos. A negociação está em estágio inicial e pode avançar tanto por empréstimo quanto para a venda. A informação foi confirmada à Gazeta Esportiva pelo empresário Giuliano Bertolucci.

O Braga prefere o empréstimo com valor de compra fixado, mas não descarta proposta pela contratação em definitivo e aguarda pela resposta do Peixe com a quantia desejada. Alison atuou pelo Red Bull em 2017.

O Alvinegro conta com Alison para 2020, porém, tem dificuldades financeiras e pode fazer negócio se a oferta for alta. O contrato termina em 4 de dezembro de 2022.

Formado na base santista, Alison é jogador profissional desde 2011. O volante terminou o ano passado como titular e disputou 42 partidas.