Recuperado, Danilo é inscrito pelo Corinthians na Sul-Americana

O meia Danilo está próximo de voltar aos gramados. Parado há quase um ano por causa de uma fratura na fíbula da perna direita, o jogador já treina normalmente com os companheiros e foi inscrito pelo técnico Fábio Carille na segunda fase da Copa Sul-Americana nesta segunda-feira, último dia do prazo dado pela oOnmebol para substituição na lista. Sem limitações, o armador ocupa a vaga do atacante Léo Jabá, vendido no começo do mês para o Akhmat Grozny-RUS.

Nome do elenco com mais jogos pelo clube, Danilo não entra em campo desde o dia 31 de julho do ano passado, na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio. Depois disso, ele passou um mês lesionado com um problema muscular na coxa e depois, no dia 30 de agosto, sofreu a fratura em um treinamento, em dividida com o zagueiro Yago. Depois de passar por cirurgia e fisioterapia, ele é visto em fase final de preparação para voltar a jogar. Recentemente, aliás, participou de um jogo-treino contra o Bragantino, atuando por 17 minutos.

O jogador torna-se, então, uma opção para a partida contra o Patriotas-COL, nesta quarta-feira, no estádio de Itaquera, às 21h45 (de Brasília), na segunda partida desta fase. Sem poder contar com Jadson e Clayson, além de esperar o relatório do departamento médico para saber quem tem condições de jogar, Carille teria no camisa 20 um dos poucos atletas com experiência internacional entre os reservas.

O mais provável, porém, é que ele nem seja relacionado, já que a competição sul-americana permite apenas sete atletas no banco de reservas, diferentemente do Brasileiro, quando 12 nomes podem ser utilizados. Além dele, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Pedrinho são as outras opções de armação à disposição.

Confira a lista de inscritos do Corinthians para a segunda fase da Copa Sul-Americana:

Goleiros: Cássio, Walter e Caique

Laterais: Fagner, Léo Príncipe, Guilherme Mantuan, Guilherme Arana e Moisés

Zagueiros: Pablo, Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos

Meio-campistas: Gabriel, Fellipe Bastos, Camacho, Paulo Roberto, Maycon, Marciel, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Rodrigo Figueiredo, Marquinhos Gabriel, Jadson, Pedrinho e Danilo

Atacantes: Romero, Clayton, Kazim, Jô e Carlinhos