Primeiro turno do Brasileirão termina com domínio paulista histórico

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro chegou ao fim com um Flamengo mostrando força na reta final, arrancando para a liderança da competição. Mesmo sem ocuparem o topo da tabela, os times paulistas terminaram a metade inicial do Brasileirão em posições altas da classificação: as quatro equipes do estado estão entre os seis melhores colocados.

É a primeira vez na história dos pontos corridos que Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo terminam as 19 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro entre o primeiro e o sexto colocados. O Verdão é o atual vice-líder, com 39 pontos, seguido pelo Peixe, com 37. Na quinta posição, aparece o Timão, com 32 pontos, mesma pontuação do Tricolor, que está na sexta colocação.

Inclusive, o domínio da equipes paulistas é refletido também no número de conquistas nas últimas décadas. Desde 2003, quando o modelo de pontos corridos passou a vigorar, os times do estado foram campeões em dez das 16 edições do Campeonato Brasileiro. Nesse período, o Corinthians levantou o troféu quatro vezes, o São Paulo três, o Palmeiras duas e o Santos uma.

Neste ano, as equipes paulistas também contaram com o apoio massivo de suas torcidas no primeiro turno. O Flamengo lidera a média de público, com 50.693 pagantes por jogo, e é seguido pelo Corinthians, com 36.621 por partida. O São Paulo aparece na terceira posição, com 36.335 pagantes por jogo, enquanto o Palmeiras é o quarto, com 32.544 por partida.