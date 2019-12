Presidente do Coritiba vê Sabino, do Santos, “quase certo”

O Coritiba está otimista pela permanência do zagueiro Sabino, do Santos, em 2020. O Menino da Vila esteve emprestado neste ano.

“Faltam alguns pequenos detalhes com o atleta, mas a permanência é praticamente certa”, disse o presidente do Coritiba, Samir Nasur, à Gazeta Esportiva.

Sabino tem 23 anos e foi titular do Coxa na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele está em viagem de lua de mel e ainda não foi notificado sobre seu futuro.

Revelado pelo Peixe, o defensor foi cedido depois de não animar o ex-técnico Jorge Sampaoli na pré-temporada. O contrato termina em setembro de 2022.